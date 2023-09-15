Все, что вы хотели знать о груздях: виды, где искать и как засолить на зиму

По питательной ценности солёные грузди превосходят говядину и куриное мясо почти вдвое, а цельное молоко - втрое. Они быстро утоляют голод, а за счет малого содержания жиров могут быть элементом диетического питания для похудения. Как их найти, отличить от других и приготовить, читайте ниже.
Разновидности груздей
Существует довольно много разновидностей груздей, среди которых условно-съедобными и съедобными можно считать:
- Груздь настоящий;
- Груздь пергаментный и перечный;
- Желтый груздь;
- Собачий или синеющий груздь;
- Груздь сизоватый;
- Болотный груздь;
- Краснушка, подмолочник или красный груздь;
- Водянистозоновый груздь;
- Черный груздь;
- Горькуша или горький груздь;
- Тополевый или осиновый груздь;
- Рыжик дубовый.
Где искать грузди
Настоящий груздь растет в березовых лесах, а также в еловых и сосново-березовых лесах. Они скрываются под слоем лесной подстилки, и их можно обнаружить лишь благодаря бугоркам, образованными прошлогодними листьями и хвоей. Они часто обитают в березовых рощах, лиственных и смешанных лесах, а также на песчаниках.
Груздь черный растет в больших колониях с середины июля до середины октября, обеспечивая ежегодные богатые урожаи. Его можно чаще всего встретить на открытых участках в хвойных или смешанных лесах, а также вдоль дорог.
Груздь желтый также растет большими группами с конца июля до начала октября, и пик сбора приходится на период с середины августа до конца сентября. Чаще всего его можно найти на влажных почвах в ельниках, сосновых борах и смешанных лесах.
Груздь осиновый, известный некоторым грибникам как груздь тополевый, растет одиночками или небольшими группами с середины июля до первых заморозков в лиственных лесах, где преобладают тополь или осина, а также в низинах и на дне оврагов.
Найти в лесах Украины можно не только грузди, но и много других вкусных грибов.
Как отличить груздь от ложного
Любой вид груздя, будь то настоящий или ложный, обычно имеет крупные размеры. Например, шляпки некоторых из них могут достигать двадцати сантиметров в диаметре. Они обладают округлой формой, их цвет напоминает статуэтки, выполненные из слоновой кости. Под шляпкой скрывается длинная ножка, толщина которой составляет около 6 сантиметров, и от нее отходят желтоватые пластинки. Мякоть гриба имеет млечно-белый цвет и острую вкусовую ноту, часто желтеющую на воздухе. Благодаря своим изысканным качествам, настоящий груздь широко используется в приготовлении вкусных блюд, особенно в начинке для пиццы или пирогов.
Иногда ложные грузди могут маскироваться, представляясь настоящими грибами. У них шляпки всегда белого цвета, и при разломе они выделяют вязкую жидкость, которая делает гриб горьким на вкус.
Как приготовить грузди
Все грузди содержат весьма горький млечный сок, поэтому необходимо обязательно вымачивать их в воде; для белых груздей этот процесс занимает одни сутки, а для черных - лучше проводить два дня в воде или использовать солёную воду для отмачивания. После вымачивания, они гораздо легче очищаются от любых прилипших листьев и травинок, таким образом избавляясь от "грязи". У черных груздей также необходимо очищать черную кожицу со всей поверхности шляпки.
Грузди считаются "тяжелыми" для желудка, поэтому их следует употреблять с осторожностью у людей, страдающих нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Более того, так как грузди - грибы, считаемые условно-съедобными, необходимо проводить тщательную обработку перед их употреблением в пищу.
Чаще всего их солят, маринуют и жарят, крайне редко сушат, потому что они могут быть горькими. Для жарки наилучше использовать хрупкую шляпку, а не жёсткую ножку. Прежде чем начать готовить, рекомендуется тщательно промыть и вымочить грибы, а затем отварить их в подсоленной воде в течение 10-15 минут.
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