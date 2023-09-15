Все, что вы хотели знать о груздях: виды, где искать и как засолить на зиму

Грузди солят и маринуют на зиму, а также жарят, но найти в лесу их не так уж и просто.

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Грибы грузди / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Mikhail Vishnevskiy, домик в деревне)

По питательной ценности солёные грузди превосходят говядину и куриное мясо почти вдвое, а цельное молоко - втрое. Они быстро утоляют голод, а за счет малого содержания жиров могут быть элементом диетического питания для похудения. Как их найти, отличить от других и приготовить, читайте ниже.

Разновидности груздей

Существует довольно много разновидностей груздей, среди которых условно-съедобными и съедобными можно считать:

Груздь настоящий;

Груздь пергаментный и перечный;

Желтый груздь;

Собачий или синеющий груздь;

Груздь сизоватый;

Болотный груздь;

Краснушка, подмолочник или красный груздь;

Водянистозоновый груздь;

Черный груздь;

Горькуша или горький груздь;

Тополевый или осиновый груздь;

Рыжик дубовый.

Виды груздей / Фото скриншот YouTube ( SV NoSoRoG)

Где искать грузди

Настоящий груздь растет в березовых лесах, а также в еловых и сосново-березовых лесах. Они скрываются под слоем лесной подстилки, и их можно обнаружить лишь благодаря бугоркам, образованными прошлогодними листьями и хвоей. Они часто обитают в березовых рощах, лиственных и смешанных лесах, а также на песчаниках.

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Груздь черный растет в больших колониях с середины июля до середины октября, обеспечивая ежегодные богатые урожаи. Его можно чаще всего встретить на открытых участках в хвойных или смешанных лесах, а также вдоль дорог.

Груздь желтый также растет большими группами с конца июля до начала октября, и пик сбора приходится на период с середины августа до конца сентября. Чаще всего его можно найти на влажных почвах в ельниках, сосновых борах и смешанных лесах.

Груздь осиновый, известный некоторым грибникам как груздь тополевый, растет одиночками или небольшими группами с середины июля до первых заморозков в лиственных лесах, где преобладают тополь или осина, а также в низинах и на дне оврагов.

Найти в лесах Украины можно не только грузди, но и много других вкусных грибов.

Как отличить груздь от ложного

Любой вид груздя, будь то настоящий или ложный, обычно имеет крупные размеры. Например, шляпки некоторых из них могут достигать двадцати сантиметров в диаметре. Они обладают округлой формой, их цвет напоминает статуэтки, выполненные из слоновой кости. Под шляпкой скрывается длинная ножка, толщина которой составляет около 6 сантиметров, и от нее отходят желтоватые пластинки. Мякоть гриба имеет млечно-белый цвет и острую вкусовую ноту, часто желтеющую на воздухе. Благодаря своим изысканным качествам, настоящий груздь широко используется в приготовлении вкусных блюд, особенно в начинке для пиццы или пирогов.

Иногда ложные грузди могут маскироваться, представляясь настоящими грибами. У них шляпки всегда белого цвета, и при разломе они выделяют вязкую жидкость, которая делает гриб горьким на вкус.

Как приготовить грузди

Все грузди содержат весьма горький млечный сок, поэтому необходимо обязательно вымачивать их в воде; для белых груздей этот процесс занимает одни сутки, а для черных - лучше проводить два дня в воде или использовать солёную воду для отмачивания. После вымачивания, они гораздо легче очищаются от любых прилипших листьев и травинок, таким образом избавляясь от "грязи". У черных груздей также необходимо очищать черную кожицу со всей поверхности шляпки.

Грузди считаются "тяжелыми" для желудка, поэтому их следует употреблять с осторожностью у людей, страдающих нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Более того, так как грузди - грибы, считаемые условно-съедобными, необходимо проводить тщательную обработку перед их употреблением в пищу.

Чаще всего их солят, маринуют и жарят, крайне редко сушат, потому что они могут быть горькими. Для жарки наилучше использовать хрупкую шляпку, а не жёсткую ножку. Прежде чем начать готовить, рекомендуется тщательно промыть и вымочить грибы, а затем отварить их в подсоленной воде в течение 10-15 минут.

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