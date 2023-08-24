УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Самые ценные грибы Украины: как их найти во время тихой охоты летом

Lida Nepliakh
24 августа 2023, 17:23 обновлено 24 августа, 17:26
75
Мало кому удавалось найти эти необычные грибы, но попробовать, определенно, стоит
редкосные грибы
Необычные грибы, которые растут в Украине. Фото: pexels

Сезон тихой охоты уже начался. Сейчас в лесах Украины можно найти белые гриби, лисички, моховики, подосиновики и много других ценных грибов. Мы же сегодня расскажем какие из них самые ценные и где их искать.

Самые вкусные и редкосные грибы Украины

  • Украинский трюфель или белый трюфель, является одним из самых ценных грибов в мире. В Украине сбор украинских трюфелей начинается в сентябре и продолжается в течение нескольких месяцев. Эти грибы растут в лесах, где преобладают дубы и грабы. Достаточно тщательно осматриваться вокруг - в местах, где трюфель растет под землей, вы заметите рои мух желтого цвета. После нахождения важно очень осторожно откопать его, избегая каких-либо повреждений.
редкосные грибы
Белый трюфель. Фото: Википедия
  • Мацутаке. Очень редкий вид гриба, который занимает второе место после трюфеля. Его можно найти в Украине, есть упоминания, что его собирали в Крыму и в Ивано-Франковской области. Обладает уникальным ароматом, напоминающим смолисто-пряные нотки. Растет в хвойных и смешанных лесах, предпочитая сосны и ели. Сезон сбора приходит осенью, обычно с августа по октябрь. Но не всем можно есть грибы, больше об этом читайте в нашем тексте.
Самые ценные грибы Украины: как их найти во время тихой охоты летом
Мацутаке.Фото: svitdovkola
  • Белый гриб. Этот вид считается королем леса. Размер шляпки может достигать 45 см в диаметре, а ее цвет со временем меняется от оливкового до коричневого. Могут расти как отдельно, так и в группах, и встречаются в разных типах лесов. Белые грибы часто встречаются в лиственных и хвойных лесах, особенно рядом с дубами, буками, соснами и елями, поэтому осматривайте деревья тщательно.
редкосные грибы
/ Белый гриб. Фото: Википедия
  • Боровик королевский является одним из съедобных грибов, который отличается своей большой редкостью и стоимостью. В Украине его можно встретить в лесах на Прикарпатье, а иногда в Закарпатье. Преимущественно этот гриб растет на почвах с высоким содержанием известняка. Время сбора королевского боровика - с июня по сентябрь.
редкосные грибы
Боровик королевський. Фото: Instagram @lyudmila_ln
  • Вороночник рожковидный. Особый съедобный гриб, который имеет много разных названий, большинство из которых отражают его необычный вид. Его называют "рог изобилия" или "черная лисичка". Также он известен как трубкогриб рожковидный. Его легко отличить по чернильно-черной окраске. Именно поэтому они также называется "трубами мертвых". Вороночники рожковидные можно найти под деревьями, где создается тень. Они предпочитают влажные и прохладные места, например под дубами, соснами или буками.
редкосные грибы
Вороночник рожковидный. Фото: Википедия

Как собирать грибы, чтобы не отравиться

Сбор грибов - очень увлекательное занятие, но нужно учитывать несколько важных нюансов.

видео дня

Во-первых, если вы не уверены в том, что гриб съедобный, лучше его не собирать. Выбирайте только те, грибы, в которых точно уверенны.

Во-вторых, избегайте сбора грибов рядом с автомобильными дорогами, промышленными предприятиями или другими источниками загрязнения.

Всегда готовьте грибы перед употреблением. Тепловая обработка убивает возможные вредные микроорганизмы и разлагает токсины, содержащиеся в некоторых съедобных грибах.

Кроме того, при сборе грибов используйте корзины или сетки, чтобы грибы могли "дышать". Избегайте использования пластиковых мешков, так как они могут способствовать скоплению влаги и ухудшению грибов. И последнее: берите только то количество грибов, которое вам нужно. Так вы не нанесете вред экосистеме леса.

Читайте такоже:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
грибы интересные новости
Реклама

Главное за день

Не упадет и капельки дождя: в Украину ворвалась нереальная жара

Не упадет и капельки дождя: в Украину ворвалась нереальная жара

17:55 Синоптик
Санкции против России: под ограничения США попал детский лагерь "Артек" в Крыму

Санкции против России: под ограничения США попал детский лагерь "Артек" в Крыму

17:53 Мир
Уничтожили кучу оккупантов и катера: подробности мощного рейда в Крыму

Уничтожили кучу оккупантов и катера: подробности мощного рейда в Крыму

17:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:18

Как уйти в декретный отпуск пораньше: раскрыта одна лазейка

18:00

Церковный праздник 25 августа: что можно и нельзя делать на мученика Александра

17:55

Не упадет и капельки дождя: в Украину ворвалась нереальная жара

17:53

Санкции против России: под ограничения США попал детский лагерь "Артек" в Крыму

17:47

"Здесь все, что я люблю!": Владимир Дантес показал личный кадр с Дашей Кацуриной

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - КлочокПутин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок
17:24

"Рухнет власть": военный рассказал, как закончится война, если Путин не станет

17:23

Самые ценные грибы Украины: как их найти во время тихой охоты летом

17:21

Уничтожили кучу оккупантов и катера: подробности мощного рейда в Крыму

17:11

Объединенные войной: истории ведущих Сніданку з 1+1 и ТСН, которые ждут мужей с фронтаВидео

Реклама
16:58

Ударил в лицо и таскал за волосы: в Чехии мужчина жестоко избил украинок

16:46

Успение пресвятой богородицы 2023: когда и как нужно отмечать праздник

16:35

Что сделать 26 августа, чтобы избавиться от бед и порчи: приметы и запреты дня

16:12

Цветы - прошлый век: что подарить учителю на 1 сентября

16:06

Буданов рассказал, сколько бомбардировщиков "Ту-22" осталось у россиян

16:04

Как ВСУ бьют корабли РФ морскими дронами: Буданов рассказал об оружии

15:54

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

15:42

День Ангела по церковному календарю: кто празднует именины в сентябре

15:41

"Все знают, кто имеет отношение": Зеленский отреагировал на гибель Пригожина

15:39

Байден поздравил Украину с Днем независимости и анонсировал новые санкции против РФ

15:30

Загадка для тех, у кого острый глаз: нужно найти "невидимую" сойку в горах

Реклама
15:05

Крупнейший лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси демонтируют - СМИ

15:03

Ликвидация Пригожина: Путин может готовиться к гражданской войне в РФ

14:49

"Спасите, наш папа сошел с ума": дети Киркорова испугались странного поведения

14:45

Православный календарь на август 2023: важные церковные праздники

14:41

Взрывчатка в шасси, тела Пригожина и Уткина "опознали": в Сети узнали детали

14:34

Какие коты приносят деньги: три милых породы, перед которыми тяжело устоять

14:31

София Ротару открыто пожелала победы Украине над Россией

14:20

Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в КрымуВидео

14:06

Вот это подарок: голливудские звезды поразили знанием украинского языкаВидео

13:59

Гороскоп на завтра 25 августа 2023: Льву – важное смс, Козерогу - непонимание

13:48

"Сползла по стене в слезах": Квиткова рассказала о диагнозе сына

13:45

Норвегия тоже даст ВСУ самолеты F-16 - СМИ

13:19

Узнают тайну отношений и получат работу: каким знакам зодиака повезет осенью

13:04

Ликвидация Пригожина – дерзкий поступок, Путин открыл ящик Пандоры – эксперт

12:37

"Использовать ценность нашего соседства": Лукашенко цинично "поздравил" украинцев с Днем независимости

12:28

Грозят серьезные проблемы: у Киркорова обнаружились миллионные долги в России

12:18

"Мина была в метре от ноги": Вакарчук рассказал, как Жадан спас его от смерти в Харькове

12:10

Как отстирать старые желтые пятна от пота: исчезнут на глазах

11:52

Не спим и держим рот открытым: путинистка Кудрявцева рассказала, что делать при атаке на Москву

11:40

Путин ждал 2 месяца, чтобы убить Пригожина: эксперт назвал причину промедления

Реклама
11:32

Эксперт пояснил, повлияет ли гибель Пригожина на позиции Лукашенко

11:12

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе ТарханкутВидео

11:07

Зачем опытные хозяйки моют пол з солью: 3 причины делать так же

11:00

Каждый пятый вертолет с самолетом: россияне угробили без боев 20% авиации - Newsweek

10:52

Favbet Foundation передал ВСУ двухосевой прицеп Agricom и партию FPV-дронов

10:37

Зеленский – об оружии Украины: потопили "Москву" и попадаем по Крымскому мосту

10:28

Что на самом деле означает слово "наразі": языковед расставил точки над "і"

10:24

10 важных вещей для школы, которые родители забывают купить: проверь себя

10:17

Юрист развеял самые распространенные мифы о мобилизации: что нужно знать военнообязанным

09:47

ВСУ в Крыму уничтожили российский С-400, а на Херсонщине – три установки С-300

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять