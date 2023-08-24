Самые ценные грибы Украины: как их найти во время тихой охоты летом

Мало кому удавалось найти эти необычные грибы, но попробовать, определенно, стоит

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Необычные грибы, которые растут в Украине. Фото: pexels

Сезон тихой охоты уже начался. Сейчас в лесах Украины можно найти белые гриби, лисички, моховики, подосиновики и много других ценных грибов. Мы же сегодня расскажем какие из них самые ценные и где их искать.

Самые вкусные и редкосные грибы Украины

Украинский трюфель или белый трюфель , является одним из самых ценных грибов в мире. В Украине сбор украинских трюфелей начинается в сентябре и продолжается в течение нескольких месяцев. Эти грибы растут в лесах, где преобладают дубы и грабы. Достаточно тщательно осматриваться вокруг - в местах, где трюфель растет под землей, вы заметите рои мух желтого цвета. После нахождения важно очень осторожно откопать его, избегая каких-либо повреждений.

Белый трюфель. Фото: Википедия

Мацутаке. Очень редкий вид гриба, который занимает второе место после трюфеля. Его можно найти в Украине, есть упоминания, что его собирали в Крыму и в Ивано-Франковской области. Обладает уникальным ароматом, напоминающим смолисто-пряные нотки. Растет в хвойных и смешанных лесах, предпочитая сосны и ели. Сезон сбора приходит осенью, обычно с августа по октябрь. Но не всем можно есть грибы, больше об этом читайте в нашем тексте.

Мацутаке.Фото: svitdovkola

Белый гриб. Этот вид считается королем леса. Размер шляпки может достигать 45 см в диаметре, а ее цвет со временем меняется от оливкового до коричневого. Могут расти как отдельно, так и в группах, и встречаются в разных типах лесов. Белые грибы часто встречаются в лиственных и хвойных лесах, особенно рядом с дубами, буками, соснами и елями, поэтому осматривайте деревья тщательно.

/ Белый гриб. Фото: Википедия

Боровик королевский является одним из съедобных грибов, который отличается своей большой редкостью и стоимостью. В Украине его можно встретить в лесах на Прикарпатье, а иногда в Закарпатье. Преимущественно этот гриб растет на почвах с высоким содержанием известняка. Время сбора королевского боровика - с июня по сентябрь.

Боровик королевський. Фото: Instagram @lyudmila_ln

Вороночник рожковидный. Особый съедобный гриб, который имеет много разных названий, большинство из которых отражают его необычный вид. Его называют "рог изобилия" или "черная лисичка". Также он известен как трубкогриб рожковидный. Его легко отличить по чернильно-черной окраске. Именно поэтому они также называется "трубами мертвых". Вороночники рожковидные можно найти под деревьями, где создается тень. Они предпочитают влажные и прохладные места, например под дубами, соснами или буками.

Вороночник рожковидный. Фото: Википедия

Как собирать грибы, чтобы не отравиться

Сбор грибов - очень увлекательное занятие, но нужно учитывать несколько важных нюансов.

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Во-первых, если вы не уверены в том, что гриб съедобный, лучше его не собирать. Выбирайте только те, грибы, в которых точно уверенны.

Во-вторых, избегайте сбора грибов рядом с автомобильными дорогами, промышленными предприятиями или другими источниками загрязнения.

Всегда готовьте грибы перед употреблением. Тепловая обработка убивает возможные вредные микроорганизмы и разлагает токсины, содержащиеся в некоторых съедобных грибах.

Кроме того, при сборе грибов используйте корзины или сетки, чтобы грибы могли "дышать". Избегайте использования пластиковых мешков, так как они могут способствовать скоплению влаги и ухудшению грибов. И последнее: берите только то количество грибов, которое вам нужно. Так вы не нанесете вред экосистеме леса.

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