Не хуже шубы и винегрета: новый рецепт салата со свеклой

Рекомендуем на выходных приготовить салат со свеклой, который по вкусу напоминает сельдь под шубой. Готовится он очень быстро и легко, особенно, если предварительно подготовить все ингредиенты.

Кстати, в салат можно еще добавить отваренный картофель, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Салат со свеклой и сельдью - рецепт

Ингредиенты:

Вареная свекла - 4 шт.;

Вареные яйца - 4 шт.;

Соленые огурцы – 4 шт.;

Филе сельди – 200 г;

Горчица в зернах – 1 ч. л;

Сметана – 1 ст. л;

Майонез – 1 ст. л;

Зелень

Соль, перец – по вкусу

Свеклу натрите на крупной терке, а яйца, огурцы и сельдь нарежьте кубиками.

Добавьте нарезанный зеленый лук и другую зелень, по вашему желанию.

Для заправки салата смешайте горчицу, сметану и майонез.

Заправьте салат, посолите, поперчите и все хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

