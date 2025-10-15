Не хуже шубы и винегрета: новый рецепт салата со свеклой

Рекомендуем на выходных приготовить салат со свеклой, который по вкусу напоминает сельдь под шубой. Готовится он очень быстро и легко, особенно, если предварительно подготовить все ингредиенты.
Кстати, в салат можно еще добавить отваренный картофель, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Салат со свеклой и сельдью - рецепт
Ингредиенты:
- Вареная свекла - 4 шт.;
- Вареные яйца - 4 шт.;
- Соленые огурцы – 4 шт.;
- Филе сельди – 200 г;
- Горчица в зернах – 1 ч. л;
- Сметана – 1 ст. л;
- Майонез – 1 ст. л;
- Зелень
- Соль, перец – по вкусу
Свеклу натрите на крупной терке, а яйца, огурцы и сельдь нарежьте кубиками.
Добавьте нарезанный зеленый лук и другую зелень, по вашему желанию.
Для заправки салата смешайте горчицу, сметану и майонез.
Заправьте салат, посолите, поперчите и все хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат со свеклой:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
