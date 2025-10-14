Те самые котлеты из детства: удивительно простой рецепт

Оригинальный рецепт приготовления куриных котлет.

Куриные котлеты

Предлагаем вам интересный рецепт нежных и сочных котлет из куриного фарша, которые порадуют и взрослых, и детей. На гарнир рекомендуем приготовить картофельное пюре, а также салат из свежих овощей.

Кстати, лук можно измельчить в блендере, сообщает Главред со ссылкой на with_anna.

Сочные куриные котлеты – рецепт

Ингредиенты:

фарш куриный - 500 г

лук - 1 шт.

специи по вкусу

молоко - 150 мл

кукурузный крахмал - 1 ст. л.(без горки)

растительное масло для жарки

Луковицу натрите на мелкой терке, добавьте к фаршу.

Всыпьте специи, влейте молоко, перемешайте.

Добавьте к фаршу крахмал, все тщательно перемешайте и оставьте на несколько минут.

В сковороде разогрейте растительное масло, при помощи ложки сформируйте котлеты.

Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

