Те самые котлеты из детства: удивительно простой рецепт

Элина Чигис
14 октября 2025, 11:26
34
Оригинальный рецепт приготовления куриных котлет.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Куриные котлеты - рецепт
Куриные котлеты - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам интересный рецепт нежных и сочных котлет из куриного фарша, которые порадуют и взрослых, и детей. На гарнир рекомендуем приготовить картофельное пюре, а также салат из свежих овощей.

Кстати, лук можно измельчить в блендере, сообщает Главред со ссылкой на with_anna.

Сочные куриные котлеты – рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • фарш куриный - 500 г
  • лук - 1 шт.
  • специи по вкусу
  • молоко - 150 мл
  • кукурузный крахмал - 1 ст. л.(без горки)
  • растительное масло для жарки

Луковицу натрите на мелкой терке, добавьте к фаршу.

Всыпьте специи, влейте молоко, перемешайте.

Добавьте к фаршу крахмал, все тщательно перемешайте и оставьте на несколько минут.

В сковороде разогрейте растительное масло, при помощи ложки сформируйте котлеты.

Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить куриные котлеты:

