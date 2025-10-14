Те самые котлеты из детства: удивительно простой рецепт

Предлагаем вам интересный рецепт нежных и сочных котлет из куриного фарша, которые порадуют и взрослых, и детей. На гарнир рекомендуем приготовить картофельное пюре, а также салат из свежих овощей.
Кстати, лук можно измельчить в блендере, сообщает Главред со ссылкой на with_anna.
Сочные куриные котлеты – рецепт
Ингредиенты:
- фарш куриный - 500 г
- лук - 1 шт.
- специи по вкусу
- молоко - 150 мл
- кукурузный крахмал - 1 ст. л.(без горки)
- растительное масло для жарки
Луковицу натрите на мелкой терке, добавьте к фаршу.
Всыпьте специи, влейте молоко, перемешайте.
Добавьте к фаршу крахмал, все тщательно перемешайте и оставьте на несколько минут.
В сковороде разогрейте растительное масло, при помощи ложки сформируйте котлеты.
Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить куриные котлеты:
Вас может заинтересовать:
- Суперпростой и аппетитный салат: весь секрет в главном ингредиенте
- Шикарный яблочный пирог - нереально простой рецепт
- Как в детском саду: рецепт вкуснейших оладей с яблоками
О персоне: with_anna
with_anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На with_anna подписаны более 29 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред