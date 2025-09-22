Абсолютно новый рецепт: котлеты с Мивиной покорят вашу семью

Если вам надоели классические котлеты, тогда обязательно попробуйте приготовить мивинники. Набор ингредиентов для этого блюда очень простой, а сыта будет вся семья.
Кстати, готовьте такие котлеты на сковороде под крышкой, сообщает Главред со ссылкой на valway_ka.
Котлеты с Мивиной – рецепт
Ингредиенты:
- 300 г фарша
- 1 уп. Мивины
- 3 яйца
- 1 лук
- Соль и перец по вкусу
- Мука
Сначала запарьте Мивину, лук мелко нарежьте или же натрите.
Добавьте в фарш вермишель, лук, соль и перец, все хорошо перемешайте.
Влажными руками сформируйте котлеты.
Обваляйте котлеты в муке, затем отправьте во взбитые яйца.
Растительное масло разогрейте в сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.
Удалите лишний жир при помощи бумажного полотенца и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить котлеты с Мивиной:
Вас может заинтересовать:
- Все ахнут от восторга: нереально простой и вкусный закусочный рулет
- Шикарные котлеты без мяса за считанные минуты - вся семья будет сыта
- Настоящий шедевр: нереально простой и оригинальный рецепт яблочного пирога
О персоне: valway_ka
valway_ka - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На valway_ka подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред