Абсолютно новый рецепт: котлеты с Мивиной покорят вашу семью

Оригинальный рецепт котлет с вермишелью быстрого приготовления.

Котлеты - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вам надоели классические котлеты, тогда обязательно попробуйте приготовить мивинники. Набор ингредиентов для этого блюда очень простой, а сыта будет вся семья.

Кстати, готовьте такие котлеты на сковороде под крышкой.

Котлеты с Мивиной – рецепт

Ингредиенты:

300 г фарша

1 уп. Мивины

3 яйца

1 лук

Соль и перец по вкусу

Мука

Сначала запарьте Мивину, лук мелко нарежьте или же натрите.

Добавьте в фарш вермишель, лук, соль и перец, все хорошо перемешайте.

Влажными руками сформируйте котлеты.

Обваляйте котлеты в муке, затем отправьте во взбитые яйца.

Растительное масло разогрейте в сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Удалите лишний жир при помощи бумажного полотенца и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

О персоне: valway_ka valway_ka - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На valway_ka подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети.

