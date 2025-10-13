Сытный и наваристый: рецепт очень вкусного супа с изюминкой

Предлагаем рецепт сытного и аппетитного супа с горохом и копчеными ребрами, который готовится легко и быстро без заморочек. Такой суп получается сытным с нотками копченостей, точно никто не устоит.
Кстати, можно добавить не только ребра, но и другие копчености, сообщает Главред со ссылкой на mariiam_foodblog.
Гороховый суп с копчеными ребрами - рецепт
Ингредиенты:
- Крупа гороховая - 250 г
- Копченые ребра по вкусу
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 4-5 шт.
- Соль, перец, сушеные травы, зелень по вкусу
Ребра разрежьте на кусочки, залейте водой, доведите до кипения и соберите пену.
Горох промойте несколько раз, добавьте к ребрам, варите до готовности.
Картофель нарежьте на кубики, лук и морковь измельчите и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Всыпьте в кастрюлю картофель, поджарку и варите до готовности картофеля.
Суп посолите, поперчите, добавьте измельченную зелень. Пусть суп немножко настоится и можно подавать на стол. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить гороховый суп:
