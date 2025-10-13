Сытный и наваристый: рецепт очень вкусного супа с изюминкой

Рецепт вкусного и легкого в приготовлении супа с горохом.

Гороховый суп - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт сытного и аппетитного супа с горохом и копчеными ребрами, который готовится легко и быстро без заморочек. Такой суп получается сытным с нотками копченостей, точно никто не устоит.

Кстати, можно добавить не только ребра, но и другие копчености, сообщает Главред со ссылкой на mariiam_foodblog.

Гороховый суп с копчеными ребрами - рецепт

Ингредиенты:

Крупа гороховая - 250 г

Копченые ребра по вкусу

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 4-5 шт.

Соль, перец, сушеные травы, зелень по вкусу

Ребра разрежьте на кусочки, залейте водой, доведите до кипения и соберите пену.

Горох промойте несколько раз, добавьте к ребрам, варите до готовности.

Картофель нарежьте на кубики, лук и морковь измельчите и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Первые блюда / инфографика: Главред

Всыпьте в кастрюлю картофель, поджарку и варите до готовности картофеля.

Суп посолите, поперчите, добавьте измельченную зелень. Пусть суп немножко настоится и можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить гороховый суп:

