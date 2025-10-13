Укр
Сытный и наваристый: рецепт очень вкусного супа с изюминкой

Элина Чигис
13 октября 2025, 12:42
49
Рецепт вкусного и легкого в приготовлении супа с горохом.
Время приготоления Время приготовления: 45 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Гороховый суп - рецепт
Гороховый суп - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт сытного и аппетитного супа с горохом и копчеными ребрами, который готовится легко и быстро без заморочек. Такой суп получается сытным с нотками копченостей, точно никто не устоит.

Кстати, можно добавить не только ребра, но и другие копчености, сообщает Главред со ссылкой на mariiam_foodblog.

Гороховый суп с копчеными ребрами - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Крупа гороховая - 250 г
  • Копченые ребра по вкусу
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 4-5 шт.
  • Соль, перец, сушеные травы, зелень по вкусу

Ребра разрежьте на кусочки, залейте водой, доведите до кипения и соберите пену.

Горох промойте несколько раз, добавьте к ребрам, варите до готовности.

Картофель нарежьте на кубики, лук и морковь измельчите и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Первые блюда
Первые блюда / инфографика: Главред

Всыпьте в кастрюлю картофель, поджарку и варите до готовности картофеля.

Суп посолите, поперчите, добавьте измельченную зелень. Пусть суп немножко настоится и можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить гороховый суп:

О персоне: mariiam_foodblog

mariiam_foodblog - опулярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.

