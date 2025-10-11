Как в детском саду: рецепт вкуснейших оладей с яблоками

Рецепт ароматных и вкусных оладий.

Оладьи с яблоками - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Уже начались дождливые осенние дни, поэтому самое время приготовить оладьи с яблоками, которые идеально дополнят вечерний чай. Готовится блюдо очень просто, а довольной будет вся семья.

Кстати, к таким оладьям можно добавить корицу, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.

Оладьи с яблоками - рецепт

Ингредиенты:

кефир 400 мл

яйца 2-3 шт.

мука 400 г

сахар 3 ст. л

щепотка соли

сода 1/2 ч. л

яблоки 2-3 шт.

Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте кефир, всыпьте соду, все перемешайте.

Всыпьте муку и замесите тесто по консистенции, как густая сметана.

Яблоки натрите и добавьте в тесто, перемешайте.

Обжарьте оладьи на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить оладьи с яблоками:

О персоне: vistovska_cooking vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking в TikTok подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети.

