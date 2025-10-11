Как в детском саду: рецепт вкуснейших оладей с яблоками

Уже начались дождливые осенние дни, поэтому самое время приготовить оладьи с яблоками, которые идеально дополнят вечерний чай. Готовится блюдо очень просто, а довольной будет вся семья.
Кстати, к таким оладьям можно добавить корицу, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.
Оладьи с яблоками - рецепт
Ингредиенты:
- кефир 400 мл
- яйца 2-3 шт.
- мука 400 г
- сахар 3 ст. л
- щепотка соли
- сода 1/2 ч. л
- яблоки 2-3 шт.
Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте кефир, всыпьте соду, все перемешайте.
Всыпьте муку и замесите тесто по консистенции, как густая сметана.
Яблоки натрите и добавьте в тесто, перемешайте.
Обжарьте оладьи на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить оладьи с яблоками:
