Шикарный яблочный пирог - нереально простой рецепт

Если вы в этом году еще не пекли яблочный пирог, тогда самое время это сделать. Предлагаем отличный рецепт этого блюда, с которым справятся даже неопытные хозяйки, а пирог получится не хуже, чем в кондитерской.
Кстати, к яблокам можно добавить цедру лимона, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.
Яблочный пирог - рецепт
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 200 г
- масло – 150 г
- молоко – 100 мл
- мука - 270 г
- разрыхлитель теста - 10 г
- яблоки - 700 г
Отделите желтки от белков, добавьте к желткам 100 г сахара, перемешайте, добавьте масло, и все перетрите.
Влейте в смесь молоко, всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.
Форму застелите пергаментом, выложите тесто, разровняйте.
Яблоки натрите, отожмите сок и распределите их на тесто.
Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.
К холодным белкам постепенно добавьте 100 г сахара и взбейте миксером до пиков.
Пирог смажьте белками и держите в духовке еще 10 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить яблочный пирог:
Вас может заинтересовать:
- Вместо борща и бульона: хитовый осенний суп, с которым справится любая хозяйка
- Обалденная намазка: форшмак по абсолютно новому рецепту
- Такой суп готовили еще наши бабушки - бомбический рецепт первого блюда
О персоне: Мирослава Пекарюк
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред