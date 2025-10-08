Шикарный яблочный пирог - нереально простой рецепт

Рецепт вкуснейшего яблочного пирога.

Яблочный пирог - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вы в этом году еще не пекли яблочный пирог, тогда самое время это сделать. Предлагаем отличный рецепт этого блюда, с которым справятся даже неопытные хозяйки, а пирог получится не хуже, чем в кондитерской.

Кстати, к яблокам можно добавить цедру лимона, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.

Яблочный пирог - рецепт

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар – 200 г

масло – 150 г

молоко – 100 мл

мука - 270 г

разрыхлитель теста - 10 г

яблоки - 700 г

Отделите желтки от белков, добавьте к желткам 100 г сахара, перемешайте, добавьте масло, и все перетрите.

Влейте в смесь молоко, всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.

Форму застелите пергаментом, выложите тесто, разровняйте.

Яблоки натрите, отожмите сок и распределите их на тесто.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.

К холодным белкам постепенно добавьте 100 г сахара и взбейте миксером до пиков.

Пирог смажьте белками и держите в духовке еще 10 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить яблочный пирог:

