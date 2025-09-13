Идеальный вариант завтрака, обеда или ужина: рецепт полезного хачапури

Рецепт хачапури из творога.

Рецепт невероятно вкусного хачапури / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Хачапури - очень популярное и вкусное блюдо. Но не всегда можно себе его позволить, когда хочется питаться полезно. Однако это лишь в том случае, если не знать рецепта хачапури из творога.

Главред узнал, как приготовить полезные хачапури из простых ингредиентов. Об этом в TikTok anny.cooking рассказала украинский блогер Анна.

Полезные хачапури - рецепт

Ингредиент:

Творог 360 г творога 360 г

Яйца 2 шт.

Твердый сыр 80 г

Мука 50 г муки

Разрыхлитель 5 г

Соль 1/3 ч. л.

Помидоры

Зелень

Для приготовления хачапури надо соединить в миске творог, муку, разрыхлитель и соль. Всю массу хорошо переминаем вилкой, добавляем яичные белки и замешиваем тесто.

Творожное тесто разделяем на две части, выкладываем на застеленный пергаментом противень и формируем из него лодочки. Хачапури надо выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

За 5 минут до конца приготовления хачапури посыпаем натертым твердым сыром и порезанными помидорами, а когда блюдо будет готово - выкладываем на лодочки желток и зелень.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить полезные хачапури:

О персоне: anny.cooking anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей соцсети.

