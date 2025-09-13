Идеальный вариант завтрака, обеда или ужина: рецепт полезного хачапури

Хачапури - очень популярное и вкусное блюдо. Но не всегда можно себе его позволить, когда хочется питаться полезно. Однако это лишь в том случае, если не знать рецепта хачапури из творога.
Главред узнал, как приготовить полезные хачапури из простых ингредиентов. Об этом в TikTok anny.cooking рассказала украинский блогер Анна.
Полезные хачапури - рецепт
Ингредиент:
- Творог 360 г творога 360 г
- Яйца 2 шт.
- Твердый сыр 80 г
- Мука 50 г муки
- Разрыхлитель 5 г
- Соль 1/3 ч. л.
- Помидоры
- Зелень
Для приготовления хачапури надо соединить в миске творог, муку, разрыхлитель и соль. Всю массу хорошо переминаем вилкой, добавляем яичные белки и замешиваем тесто.
Творожное тесто разделяем на две части, выкладываем на застеленный пергаментом противень и формируем из него лодочки. Хачапури надо выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
За 5 минут до конца приготовления хачапури посыпаем натертым твердым сыром и порезанными помидорами, а когда блюдо будет готово - выкладываем на лодочки желток и зелень.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить полезные хачапури:
@anny.cooking Полезные хачапури на 50 г белка? один из лучших вариантов для белковых завтраков/обедов/ужинов/ужинов ?? КБЖУ на 1 шт: 519/50/25/24 ?Ингредиенты на 2 хачапури: 360 г творога 2 яйца 80 г твердого сыра 50 г муки 5 г разрыхлителя 1/3 ч.л. соли Помидорки/зелень по вкусу ?Приготовление в видео ?? Хачапури нужно выпекать при 180 градусах 30 минут и за 5 минут до окончания выпекания - добавить твердый сыр. #реклама#хачапури#похудение#завтракза5минут#белковыехачапури♬ Little Things - Adrián Berenguer
Вас может заинтересовать:
- Гора сосисок в тесте за 30 минут: разметают за минуту
- По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарной намазки из селедки
- Домашние квашеные яблоки за считанные минуты: рецепт проверенный временем
О персоне: anny.cooking
anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред