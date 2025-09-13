Укр
Идеальный вариант завтрака, обеда или ужина: рецепт полезного хачапури

Анна Косик
13 сентября 2025, 12:05
Рецепт хачапури из творога.
Время приготоления Время приготовления: 35 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 2 порции
Кухня Кухня Грузинская
Полезное хачапури
Рецепт невероятно вкусного хачапури / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Хачапури - очень популярное и вкусное блюдо. Но не всегда можно себе его позволить, когда хочется питаться полезно. Однако это лишь в том случае, если не знать рецепта хачапури из творога.

Главред узнал, как приготовить полезные хачапури из простых ингредиентов. Об этом в TikTok anny.cooking рассказала украинский блогер Анна.

Полезные хачапури - рецепт

Ингредиент:

  • Творог 360 г творога 360 г
  • Яйца 2 шт.
  • Твердый сыр 80 г
  • Мука 50 г муки
  • Разрыхлитель 5 г
  • Соль 1/3 ч. л.
  • Помидоры
  • Зелень

Для приготовления хачапури надо соединить в миске творог, муку, разрыхлитель и соль. Всю массу хорошо переминаем вилкой, добавляем яичные белки и замешиваем тесто.

Творожное тесто разделяем на две части, выкладываем на застеленный пергаментом противень и формируем из него лодочки. Хачапури надо выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

За 5 минут до конца приготовления хачапури посыпаем натертым твердым сыром и порезанными помидорами, а когда блюдо будет готово - выкладываем на лодочки желток и зелень.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить полезные хачапури:

@anny.cooking Полезные хачапури на 50 г белка? один из лучших вариантов для белковых завтраков/обедов/ужинов/ужинов ?? КБЖУ на 1 шт: 519/50/25/24 ?Ингредиенты на 2 хачапури: 360 г творога 2 яйца 80 г твердого сыра 50 г муки 5 г разрыхлителя 1/3 ч.л. соли Помидорки/зелень по вкусу ?Приготовление в видео ?? Хачапури нужно выпекать при 180 градусах 30 минут и за 5 минут до окончания выпекания - добавить твердый сыр. #реклама#хачапури#похудение#завтракза5минут#белковыехачапури♬ Little Things - Adrián Berenguer

О персоне: anny.cooking

anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей соцсети.

