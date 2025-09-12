По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарной намазки из селедки

Когда времени на приготовление полноценного блюда нет, можно перекусить хлебом с намазкой. Но покупать ее не всегда стоит, ведь можно самостоятельно приготовить очень вкусную намазку за считанные минуты.
Главред узнал, что питательная и легкая в приготовлении намазка получается из сельди. Ее рецептом на своей странице в TikTok поделилась украинский блогер Юлия Сенич.
Намазка из сельди - рецепт
Ингредиенты:
- Филе сельди 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Яйца 2 шт.
- Крем-сыр 3 ст. л.
- Соль
- Перец
Для начала надо отварить в отдельных кастрюлях яйца и морковь. Параллельно с этим можно нарезать на куски филе сельди. Когда яйца будут готовы, очищаем их и выкладываем в чашу блендера вместе с кусками сельди.
Далее в чашу кладем и отваренную морковь и крем-сыр. Все ингредиенты солим, перчим и взбиваем блендером до однородной массы.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить намазку из сельди:
О персоне: yuliia.senych
yuliia.senych - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети.
