По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарной намазки из селедки

Рецепт очень вкусной намазки из простых ингредиентов.

Рецепт невероятной намазки из сельди / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Когда времени на приготовление полноценного блюда нет, можно перекусить хлебом с намазкой. Но покупать ее не всегда стоит, ведь можно самостоятельно приготовить очень вкусную намазку за считанные минуты.

Главред узнал, что питательная и легкая в приготовлении намазка получается из сельди. Ее рецептом на своей странице в TikTok поделилась украинский блогер Юлия Сенич.

Намазка из сельди - рецепт

Ингредиенты:

Филе сельди 1 шт.

Морковь 1 шт.

Яйца 2 шт.

Крем-сыр 3 ст. л.

Соль

Перец

Для начала надо отварить в отдельных кастрюлях яйца и морковь. Параллельно с этим можно нарезать на куски филе сельди. Когда яйца будут готовы, очищаем их и выкладываем в чашу блендера вместе с кусками сельди.

Далее в чашу кладем и отваренную морковь и крем-сыр. Все ингредиенты солим, перчим и взбиваем блендером до однородной массы.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить намазку из сельди:

@yuliia.senych ? Намазка из сельди Ингредиенты: - филе сельди - 1 шт. (соленое, без костей) - морковь отварная - 1 шт. (среднего размера) - яйца вареные - 2 шт. - сливочный крем-сыр - 3 ст. л. - соль, перец - по вкусу - хлеб - для подачи Приготовление: 1. Морковь и яйца отвариваем до готовности. 2. Филе сельди нарезаем и перекладываем в блендер. Солим/Перчим по вкусу и добавляем сливочный крем-сыр или плавленый сырок. 3. Перебиваем блендером до однородности или перекручиваем в мясорубке. 4. Подаем с черным хлебом! Приятного аппетита! ⸻ ✨ Получается нежная, пикантная и очень сытная намазка - идеальна на завтрак или как закуска к праздничному столу. ♬ оригинальный звук - ЗДЕСЬ ВКУСНО ?

О персоне: yuliia.senych yuliia.senych - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети.

