Что делать, если комнатное растение не растёт: четыре причины и их решение

Сергей Кущ
6 января 2026, 12:22
В большинстве случаев достаточно скорректировать уход, и растение быстро пойдёт в рост.
Почему комнатные растения плохо растут
Почему комнатные растения плохо растут / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Комнатные растения иногда внезапно останавливаются в росте, теряют декоративность и выглядят ослабленными. Такая ситуация знакома многим цветоводам и чаще всего связана не с болезнями, а с ошибками в уходе.

Главред узнал, что эксперты выделяют сразу несколько причин, почему зелёные питомцы плохо развиваются, и объясняют, что делать, если комнатное растение не растет.

Что делать, если растение не растёт: основные причины

Недостаток света

Одна из самых распространённых проблем — нехватка освещения. Без достаточного света замедляется фотосинтез, и растение просто не получает энергии для роста, пишет tfsm. Листья становятся бледными, стебли вытягиваются, а цветение может полностью прекратиться.

  • Решение: переставьте цветок ближе к окну или используйте фитолампы. Это один из самых эффективных способов, что ускоряет рост комнатных растений.

Ошибки в поливе

Как переувлажнение, так и пересушивание почвы одинаково вредны. При избытке воды корни начинают гнить, а при её нехватке растение не может усваивать питательные вещества.

  • Решение: поливайте только после подсыхания верхнего слоя грунта и обязательно сливайте воду из поддона.

Что нужно сделать, чтобы комнатные цветы хорошо росли?

Неподходящий грунт

Плотная или истощённая почва мешает доступу воздуха к корням и замедляет рост.

  • Решение: используйте качественные специализированные грунты и добавляйте разрыхлители — перлит, вермикулит или кокосовое волокно.

Недостаток питательных веществ

Со временем даже хороший грунт истощается, и растение начинает "голодать".

  • Решение: регулярно подкармливайте цветы комплексными удобрениями в период активного роста (весна–лето).

Когда условия мешают росту

Неправильная температура

Резкие перепады, холод от окон или перегрев рядом с батареями вызывают стресс.

  • Решение: держите растения подальше от сквозняков и источников тепла, поддерживая стабильную температуру.

Вредители и болезни

Даже небольшое заражение может полностью остановить рост.

  • Решение: регулярно осматривайте листья и стебли, при необходимости применяйте инсектициды и фунгициды.

Ещё несколько причин, о которых забывают

  • слишком маленький или, наоборот, слишком большой горшок;
  • отсутствие дренажа;
  • стресс после неправильной пересадки;
  • естественный период покоя, когда рост временно прекращается.

Смотрите видео о том, почему не растут комнатные растения:

Опасный кофе: какой способ приготовления постепенно "убивает" ваше сердце

