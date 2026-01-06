"Погиб в боях": сообщили о смерти постановщика "Мастер Шеф" и "Зважених та щасливих"

Юрий Мигашко участвовал в боевых действиях на Сумском направлении.

Юрий Мигашко погиб / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Мигашко

Погиб Юрий Мигашко

Обстоятельства смерти постановщика известных телешоу

Защищая Украину на фронте, погиб постановщик любимых миллионами украинцев шоу Юрий Мигашко. О его смерти сообщили Starlight Media в Facebook.

Как сообщили в компании, Мигашко работал в команде Нового канала и СТБ на протяжении 10 лет. В качестве декоратора-постановщика Юрий принимал участие в создании известных телешоу "МастерШеф" и "Зважені та щасливі".

"Юрий работал в команде около 10 лет: был постановщиком на Новом канале и СТБ, декоратором-постановщиком "Зважених та щасливих" и "МастерШеф" в Starlight Production", — говорится в сообщении Starlight Media.

Юрий Мигашко - Мастер Шеф / фото: facebook.com, Starlight Media

Мигашко присоединился к Силам обороны Украины в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ. Постановщик принимал участие в боевых действиях, где погиб от рук российских оккупантов.

"В марте 2022 года Юрий Мигашко присоединился к Силам обороны, чтобы защитить нашу страну от врага. Несколько дней назад он погиб в боях на Сумском направлении. Наши сердца, мысли и поддержка сейчас с семьей и близкими защитника. Вечная память и вечная слава воину и нашему коллеге Юрию", — сообщила компания.

