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Россия не сможет активно вести войну: Лакийчук объяснил, что для этого нужно

Анна Косик
6 августа 2025, 15:15
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Эксперт назвал ключевое условие, при котором враг начнет терпеть серьезное поражение.
Армия РФ, арта
Россия добивается успехов на фронте из-за больших ресурсов, в первую очередь человеческих / Коллаж: Главред, фото: flickr

Что сказал Лакийчук:

  • Россия все еще может пополнять потери в войне
  • Чтобы РФ не могла воевать, ее потери должны составлять более 1300 человек в день

Страна-агрессор Россия не сможет продолжать войну против Украины с такой же интенсивностью тогда, когда ее способность пополнять силы будет ограничена. Однако сейчас она все еще больше, чем потери оккупантов.

Об этом в эфире Киев24 рассказал директор программ безопасности центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук. По его словам, в РФ все еще находят пути для пополнения живой силы.

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"Для того, чтобы российская военная машина потеряла свой потенциал для ведения дальнейшей войны, ежедневные потери противника должны достигать от 1300 до 1600 личного состава", - пояснил он.

Поэтому сегодня оккупанты находятся в выигрышном положении в количественном показателе. Лакийчук считает, что проблемы с ресурсами у врага уже возникли, но они не такие глобальные, как могли бы быть.

Как Украина может бороться против человеческого ресурса РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний ранее объяснил, что продолжение войны за счет больших ресурсов РФ можно нивелировать тем, что Украина выстроит свою стратегию обороны так, чтобы подорвать российскую экономику.

Например, Украина может парализовать железнодорожный транспорт, после чего неограниченность ресурса РФ уже не будет играть такой большой роли, поскольку враг не сможет вовремя подвезти солдат и вооружение на поле боя.

Потери РФ в войне против Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что еще с середины июня текущего года потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек.

Недавно стало известно, что украинские силы обороны продолжают успешно уничтожать войска России и только за июль украинские военные ликвидировали более 33 тысяч российских солдат.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что с начала 2025 года в войне против Украины Россия потеряла 112 500 солдат, почти 20 000 российских солдат погибли в июле.

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О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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