Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"На грани": Сырский пролил свет на ситуацию на самом сложном участке фронта

Руслан Иваненко
8 августа 2025, 01:36
678
Главнокомандующий сообщает о сложной ситуации, но уверяет в стабильной обороне города.
Александр Сырский, ВСУ
Украинские военные отбивают бешеное количество атак и не позволяют врагу захватить город / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

О главном:

  • Враг меняет тактику, применяет бронетехнику, но ВСУ держат позиции
  • Ситуация в Покровске сложная, но контроль не теряется
  • Враг несет большие потери во время ежедневных атак

В Покровске Донецкой области ситуация остается крайне напряженной. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Вообще активные действия на Покровске ведутся больше года. Несмотря на то, что там находится сейчас мощнейшая группировка российской армии, более 110 тысяч личного состава, нам удается держать ситуацию", - отметил он в интервью ТСН.

видео дня

ВСУ держат позиции

Сырский подчеркнул, что враг постоянно меняет тактику, наращивает силы и применяет бронетехнику, но Вооруженные силы Украины удерживают позиции.

"Да, там ситуация сложная. Действительно сложная. Но мы принимаем все меры для того, чтобы удержать город под контролем. Враг несет там огромные потери. Ежедневно там наибольшее количество атак противника. Что можно сказать? Наши Вооруженные силы делают все, чтобы удержать и Покровск, и Покровскую агломерацию под нашим контролем", - констатировал главнокомандующий.

Враг применяет тактику малых групп

Заместитель командира спецподразделения "Тайфун" Нацгвардии Украины Павел Гвозденко считает, что российские войска используют тактику малых групп и информационные манипуляции, чтобы продвинуться в направлении Покровска. Об этом он сообщил в комментарии 24 Каналу.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

По словам офицера, противник действует небольшими группами или даже в одиночку, что затрудняет контроль за их перемещениями. Сперва оккупанты занимают отдельные позиции, после чего туда подтягиваются дополнительные силы.

Гвозденко подчеркнул, что такая тактика позволяет россиянам, несмотря на значительные потери, постепенно приближаться к городу. По его мнению, главная цель врага - хотя бы символически зайти в Покровск и заявить о его "захвате".

Ситуация на Покровском направлении - новости по теме

Напомним, основные усилия российских войск сейчас сосредоточены на попытках захвата Покровска. При этом военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады, военный эксперт Кирилл Сазонов заявил, что прямой штурм города маловероятен.

Кроме того, Главред со ссылкой на военного эксперта и экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака писал, что в случае, если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.

Также военное руководство оккупационных войск России отдало приказ взять под контроль город Покровск в Донецкой области до 1 сентября. Сейчас российские захватчики не только проводят активные штурмы, но и разбрасывают дронами пропагандистские листовки с просьбой к местным сдавать украинские позиции.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта Покровск новости Украины Александр Сырский Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"На грани": Сырский пролил свет на ситуацию на самом сложном участке фронта

"На грани": Сырский пролил свет на ситуацию на самом сложном участке фронта

01:36Фронт
Есть пять сценариев: как завершится война в Украине

Есть пять сценариев: как завершится война в Украине

01:04Война
Уиткофф раскрыл детали разговора с Путиным советникам по безопасности

Уиткофф раскрыл детали разговора с Путиным советникам по безопасности

00:39Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

Гороскоп на завтра 8 августа: Тельцам - яркий момент, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на завтра 8 августа: Тельцам - яркий момент, Стрельцам - прибыль

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Китайский гороскоп на завтра 8 августа: Козлам - обида, Собакам - оскорбления

Китайский гороскоп на завтра 8 августа: Козлам - обида, Собакам - оскорбления

Последние новости

01:36

"На грани": Сырский пролил свет на ситуацию на самом сложном участке фронта

01:20

Ворвется прошлое: ТОП-3 знака, которые рискуют вернуться к прежним в августе

01:04

Есть пять сценариев: как завершится война в Украине

00:39

Уиткофф раскрыл детали разговора с Путиным советникам по безопасности

00:00

Трамп открыто высказался о встрече с Путиным: что скрывается за его словами

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
07 августа, четверг
23:22

Как завершится война в Украине: Сырский заговорил о победеВидео

23:08

Страницы жизни Николая Леонтовича: что скрывала советская власть

23:03

Криминальные фильмы на реальных событиях: топ-5 новых релизов

22:04

В Киеве увеличилось число больных COVID-19: медики предупредили о новой волне вируса

Реклама
21:57

Состоится важная встреча с представителем Трампа и Европой: Зеленский раскрыл деталиВидео

21:46

Дипломат раскрыл сценарий: как РФ готовит ловушку для Украины, и это не переговоры

21:40

Что нужно сделать в свой день рождения женщинам, чтобы притянуть успех

21:19

В Индии приостанавливают закупки нефти из РФ из-за Трампа – Bloomberg

21:17

"Артерию, сухожилия": Максима Галкина сбила машина в Латвии

21:15

Почему в магазинах нет круглых цен: эксперт удивила ответом

21:10

ЦПК Шабунина обвиняют в конфликте интересов из-за работы на подозреваемого в госизмене сотрудника НАБУ

20:59

Украинская ведущая публично выдала адрес Софии Ротару - детали

20:52

Август не конец сезона: дачник рассказал, что посадить, чтобы получить урожай

20:25

Цифровой ТЦК и улучшенный контракт: в Минобороны рассказали о планах на полгода

19:41

Усик получает ультиматум от WBO: что стоит на кону

Реклама
19:39

Вернутся ли беженцы в Украину: демограф назвала три причины их возвращения на родину

19:15

Какое число на рисунке: только гений сможет его прочитать

19:10

Почему никакой встречи в формате Трамп-Зеленский-Путин не будет?мнение

18:49

Жара отступает, идет похолодание: в каких областях влупит +9 градусов

18:47

Переговоры Трампа и Путина: СМИ раскрыли, почему мир может оставаться далеким

18:31

Группа Latexfauna представила саундтрек к приключенческому фильму "Трое"Видео

17:58

От свежего не отличишь: шеф-повар рассказал, как реанимировать черствый хлеб

17:58

Доллар и евро резко обвалились в цене: на сколько выросла гривна

17:49

Почему в воскресенье нельзя рубить дрова: священник дал точное объяснениеВидео

17:18

Большая проблема в августе: почему огурцы растут крючком и чем их подкормить

17:16

Кого нужно пригласить домой в этот день: важные приметы 8 августа

17:00

США поставят перед Китаем вопрос: либо мы, либо Россия - Загородний

16:35

История машины, ставшей последней для Цоя: чем ездил фронтмен группы "Кино"

16:34

Гороскоп Таро на завтра 8 августа: Львам - разрыв, Стрельцам - организовать встречу

16:31

Сколько животных на рисунке: только единицы смогут назвать точное количество

16:28

Забыть о налете и водном камне можно навсегда: одно средство и ванна будет блестеть

16:06

Как в Украине может закончиться война: в Канаде назвали три сценария

16:02

Встреча перевернет жизнь этих 4 знаков зодиака в августе

16:01

Первый драфт согласованных договоренностей с Путиным: анализ "желтухи"мнение

15:48

Умер футболист "Зари": стала известна шокирующая причина смерти

Реклама
15:42

NYT: для Путина встреча с Трампом - ключ к достижению целей по Украине

15:36

Так дешево не стоили давно: в Украине снизились цены на популярный овощ

15:30

Не стоит выбрасывать банку из-под кофе: что из нее можно сделать - 4 гениальных способа

15:28

Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

15:17

Семь доступных способов заставить шторы в гостиной выглядеть намного дороже

15:09

Почему 8 августа нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:05

Украина перейдет на другую монету: названы сроки, когда копейка исчезнет

15:00

Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – ЗагороднийВидео

14:58

Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира

14:58

Как выглядит мать Ани Лорак и что с ней сейчас: о чем молчит предательница

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять