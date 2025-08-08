"На грани": Сырский пролил свет на ситуацию на самом сложном участке фронта

Главнокомандующий сообщает о сложной ситуации, но уверяет в стабильной обороне города.

Украинские военные отбивают бешеное количество атак и не позволяют врагу захватить город / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Враг меняет тактику, применяет бронетехнику, но ВСУ держат позиции

Ситуация в Покровске сложная, но контроль не теряется

Враг несет большие потери во время ежедневных атак

В Покровске Донецкой области ситуация остается крайне напряженной. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Вообще активные действия на Покровске ведутся больше года. Несмотря на то, что там находится сейчас мощнейшая группировка российской армии, более 110 тысяч личного состава, нам удается держать ситуацию", - отметил он в интервью ТСН. видео дня

ВСУ держат позиции

Сырский подчеркнул, что враг постоянно меняет тактику, наращивает силы и применяет бронетехнику, но Вооруженные силы Украины удерживают позиции.

"Да, там ситуация сложная. Действительно сложная. Но мы принимаем все меры для того, чтобы удержать город под контролем. Враг несет там огромные потери. Ежедневно там наибольшее количество атак противника. Что можно сказать? Наши Вооруженные силы делают все, чтобы удержать и Покровск, и Покровскую агломерацию под нашим контролем", - констатировал главнокомандующий.

Враг применяет тактику малых групп

Заместитель командира спецподразделения "Тайфун" Нацгвардии Украины Павел Гвозденко считает, что российские войска используют тактику малых групп и информационные манипуляции, чтобы продвинуться в направлении Покровска. Об этом он сообщил в комментарии 24 Каналу.

Покровск / Инфографика: Главред

По словам офицера, противник действует небольшими группами или даже в одиночку, что затрудняет контроль за их перемещениями. Сперва оккупанты занимают отдельные позиции, после чего туда подтягиваются дополнительные силы.

Гвозденко подчеркнул, что такая тактика позволяет россиянам, несмотря на значительные потери, постепенно приближаться к городу. По его мнению, главная цель врага - хотя бы символически зайти в Покровск и заявить о его "захвате".

Ситуация на Покровском направлении - новости по теме

Напомним, основные усилия российских войск сейчас сосредоточены на попытках захвата Покровска. При этом военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады, военный эксперт Кирилл Сазонов заявил, что прямой штурм города маловероятен.

Кроме того, Главред со ссылкой на военного эксперта и экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака писал, что в случае, если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.

Также военное руководство оккупационных войск России отдало приказ взять под контроль город Покровск в Донецкой области до 1 сентября. Сейчас российские захватчики не только проводят активные штурмы, но и разбрасывают дронами пропагандистские листовки с просьбой к местным сдавать украинские позиции.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

