Окозамиливание переговорами: военный назвал города, которые РФ мечтает захватить

Целью врага остается полный захват Донецкой и Луганской области.

https://glavred.info/front/okozamilivanie-peregovorami-voennyy-nazval-goroda-kotorye-rf-mechtaet-zahvatit-10687820.html Ссылка скопирована

Где продолжаются ожесточенные бои / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Продолжаются активные бои за Купянск Узловой и Лиман

На этом направлении это ключевой узел для россиян

Но Покровск и Константиновка более приоритетны для оккупантов

Сейчас ведутся активные боевые действия за Купянск Узловой и Лиман. Все потому, что эти города являются ключевыми логистическими хабами. Об этом заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV.

"Владеть Донецкой и Луганской областью, не обладая Купянском и Лиманом с точки зрения логистики, которая была построена еще со времен Советского Союза, не рационально. Вам надо будет выстраивать новую логистику. Для россиян на этом направлении это ключевой узел. Который они очень хотят захватить", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, несмотря на ожесточенные бои, эти города для россиян являются не столь приоритетными целями, как Покровск и Константиновка.

Эксперт также добавил, что целью врага остается полный захват Донецкой и Луганской области.

"Даже те переговоры, которые сейчас ведутся - это определенное окозамиливание. Луганскую область, к сожалению, они полностью оккупировали. В Донецкой области у них очень тяжело все. И чтобы перейти на следующий этап, а это Славянск и Краматорск им нужно оккупировать Покровск и Константиновку. Потому что это будет плацдарм для будущего наступления. И поэтому они так активно сейчас борются за эти два города", - подытожил Крамаров.

Покровск / Инфографика: Главред

Наступление РФ на фронте

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, что сейчас оккупанты пытаются окружить два направления: на северо-востоке - Лиманское направление, а на юге - Покровское направление.

По его словам, войска РФ пытаются двигаться вдоль административной границы Донецкой области, пытаясь обойти Славянск и Краматорск.

"Россияне прекрасно понимают, что никогда эти города не возьмут, даже если сотрут их в ноль, сравняв с землей", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, военное руководство РФ отдало приказ взять под контроль город Покровск в Донецкой области до 1 сентября. Сейчас российские захватчики не только проводят активные штурмы, но и разбрасывают дронами пропагандистские листовки с просьбой к местным сдавать украинские позиции.

Военный эксперт, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов считает, что до конца осени бои на фронте будут максимально ожесточенными, потому что сейчас мы, вероятно, наблюдаем эндшпиль войны.

В то же время, новый командующий Десантно-штурмовых войск, герой Украины Олег Апостол заявил, что в Сумской и Курской областях ситуация пока частично стабилизирована. В частности, населенный пункт Андреевка ВСУ уже освободили, еще один будет деоккупирован в ближайшее время.

Читайте также:

О персоне: Андрей Крамаров Андрей Крамаров - офицер резерва ВСУ, военный эксперт. Согласно его странице в Facebook, ранее работал в должности "главный специалист" в Национальном банке Украины и юрисконсультом в Ощадбанке. Изучал международный бизнес в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко и право в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред