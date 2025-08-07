Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Окозамиливание переговорами: военный назвал города, которые РФ мечтает захватить

Мария Николишин
7 августа 2025, 11:11
50
Целью врага остается полный захват Донецкой и Луганской области.
Окозамиливание переговорами: военный назвал города, которые РФ мечтает захватить
Где продолжаются ожесточенные бои / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Продолжаются активные бои за Купянск Узловой и Лиман
  • На этом направлении это ключевой узел для россиян
  • Но Покровск и Константиновка более приоритетны для оккупантов

Сейчас ведутся активные боевые действия за Купянск Узловой и Лиман. Все потому, что эти города являются ключевыми логистическими хабами. Об этом заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV.

"Владеть Донецкой и Луганской областью, не обладая Купянском и Лиманом с точки зрения логистики, которая была построена еще со времен Советского Союза, не рационально. Вам надо будет выстраивать новую логистику. Для россиян на этом направлении это ключевой узел. Который они очень хотят захватить", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, несмотря на ожесточенные бои, эти города для россиян являются не столь приоритетными целями, как Покровск и Константиновка.

Эксперт также добавил, что целью врага остается полный захват Донецкой и Луганской области.

"Даже те переговоры, которые сейчас ведутся - это определенное окозамиливание. Луганскую область, к сожалению, они полностью оккупировали. В Донецкой области у них очень тяжело все. И чтобы перейти на следующий этап, а это Славянск и Краматорск им нужно оккупировать Покровск и Константиновку. Потому что это будет плацдарм для будущего наступления. И поэтому они так активно сейчас борются за эти два города", - подытожил Крамаров.

Окозамиливание переговорами: военный назвал города, которые РФ мечтает захватить
Покровск / Инфографика: Главред

Наступление РФ на фронте

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, что сейчас оккупанты пытаются окружить два направления: на северо-востоке - Лиманское направление, а на юге - Покровское направление.

По его словам, войска РФ пытаются двигаться вдоль административной границы Донецкой области, пытаясь обойти Славянск и Краматорск.

"Россияне прекрасно понимают, что никогда эти города не возьмут, даже если сотрут их в ноль, сравняв с землей", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, военное руководство РФ отдало приказ взять под контроль город Покровск в Донецкой области до 1 сентября. Сейчас российские захватчики не только проводят активные штурмы, но и разбрасывают дронами пропагандистские листовки с просьбой к местным сдавать украинские позиции.

Военный эксперт, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов считает, что до конца осени бои на фронте будут максимально ожесточенными, потому что сейчас мы, вероятно, наблюдаем эндшпиль войны.

В то же время, новый командующий Десантно-штурмовых войск, герой Украины Олег Апостол заявил, что в Сумской и Курской областях ситуация пока частично стабилизирована. В частности, населенный пункт Андреевка ВСУ уже освободили, еще один будет деоккупирован в ближайшее время.

Читайте также:

О персоне: Андрей Крамаров

Андрей Крамаров - офицер резерва ВСУ, военный эксперт.

Согласно его странице в Facebook, ранее работал в должности "главный специалист" в Национальном банке Украины и юрисконсультом в Ощадбанке.

Изучал международный бизнес в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко и право в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
По Украине ударит мощная магнитная буря: названа дата опасного шторма

По Украине ударит мощная магнитная буря: названа дата опасного шторма

11:48Синоптик
"Ночи уже холодноватые": украинцев предупредили об изменениях в погоде

"Ночи уже холодноватые": украинцев предупредили об изменениях в погоде

11:39Синоптик
Трамп и Путин готовятся к встрече: Кремль подтвердил договорённость

Трамп и Путин готовятся к встрече: Кремль подтвердил договорённость

11:08Политика
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

В Кремле закончилась встреча Путина и спецпосланника Трампа: первые подробности

В Кремле закончилась встреча Путина и спецпосланника Трампа: первые подробности

Последние новости

11:48

По Украине ударит мощная магнитная буря: названа дата опасного шторма

11:39

"Ночи уже холодноватые": украинцев предупредили об изменениях в погоде

11:21

Волочкову застукали в самолете за непристойным поведением: видео попало в сетьВидео

11:18

Украинцам начали выписывать штрафы за содержание животных дома: что известно

11:11

Окозамиливание переговорами: военный назвал города, которые РФ мечтает захватить

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
11:09

В Германии "урежут" помощь беженцам: кто из украинцев получит меньшие выплаты

11:08

Трамп и Путин готовятся к встрече: Кремль подтвердил договорённость

11:02

Украине стоит прекратить оглядываться на Россию: Александр Алферов - о разнице в истории Украины и РФ

10:55

Нарушителей штрафуют: какие деревья нельзя сажать в Украине

Реклама
10:48

Китайский гороскоп на завтра 8 августа: Козлам - обида, Собакам - оскорбления

10:36

Важный день на пути к миру: Зеленский заинтриговал анонсом переговоров с Западом

10:10

Точно не дверца: одно место в холодильнике, где молоко будет свежим дольшеВидео

10:00

София Ротару прогулялась по Киеву и удивила своим видом

09:58

Россиянам поставили дедлайн: до какой даты Путин хочет выйти на окраины Покровска

09:33

Дефицит газа зимой: украинцам сказали, стоит ли готовиться к худшемуВидео

09:23

В США ради семейной прогулки Вэнса подняли уровень воды в реке - The Guardian

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 августа (обновляется)

08:34

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожарыВидео

08:10

Секретная дочь Путина: что о ней известномнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:52

Путин нацелился на Херсон: в CNN раскрыли угрозу для города в ближайшее время

06:56

Большая встреча: Трамп призвал свою команду быстро готовить саммит с Путиным и ЗеленскимВидео

06:10

Что делает Трамп с Путиным из-за войны в Украинемнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти собаку

05:16

Гороскоп на завтра 8 августа: Тельцам - яркий момент, Стрельцам - прибыль

04:52

Пощечина от США: экономист оценил, какие страны могут отказаться от нефти России

04:30

Украину атаковал новый коронавирус-мутант: главные признаки штамма Stratus

04:00

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

03:04

86-летний Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован - что произошло с режиссером

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с доставщиком пиццы за 17 секунд

02:30

США выбирают между давлением и сделкой: введет ли Трамп санкции против КитаяВидео

02:11

"Уэнздей" Дженна Ортега обратилась к украинцам - что произошлоВидео

01:39

"Многое должно произойти": Рубио назвал главное условие для встречи Трампа с Путиным

00:57

Его завещание читал Зеленский: на фронте погиб молодой военный Максим Нагорный

00:16

Динамо проигрывает Пафосу: реакция Шовковского на незабитый гол Ваната разорвала сетьВидео

06 августа, среда
23:56

Столкнул ребенка со сцены: путинист Лепс вышел из себя и сорвался на подросткаВидео

23:45

"Я разочарован": Эктор Хименес-Браво признался, почему не хочет становиться отцом

22:57

Малоизвестный знак может опустошить кошелек: что надо знать украинским водителямВидео

22:47

"Троянский конь" Путина: как "воздушное перемирие" может стать капканом для Украины

22:40

Трамп готовит личную встречу с Путиным: СМИ раскрыли цели этой встречи

Реклама
22:30

Притянете к себе беду и проблемы со здоровье: что нельзя делать 7 августа

21:08

Штурма Покровска может и не быть: ВСУ разгадали хитрый план врага

21:04

Знают единицы: действительно ли ночная зарядка "убивает" телефонВидео

20:40

"Должно быть честное завершение": Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

20:22

Два растения, с которыми нужно хранить чеснок - не засохнет до весны

20:21

Изменили имя и сделали святой: названа киевская княгиня, которую украли россиянеВидео

20:20

"Достигнут значительный прогресс": Трамп раскрыл результаты встречи Уиткоффа с Путиным

20:18

Что общего между Лысенко и Шопеном: малоизвестные факты об отце украинской музыкиВидео

19:40

Температура воздуха начнет падать: где "врежет" +8 градусов

19:36

Трамп позвонил Зеленскому после встречи его спецпосланника с Путиным - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять