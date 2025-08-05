'Время - до понедельника': Зеленский анонсировал важные изменения для ВСУ

Президент провел совещания с военными и Ставку, чтобы решить насущные потребности фронта.

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Зеленский анонсировал изменения для армии/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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Зеленский провел совещания с военным командованием, чиновниками и Ставку

Поручено увеличить финансирование бригад на закупку беспилотников и пикапов

Рассматривают расширение программы контрактов на 18-24

Во вторник, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с военным командованием, чиновниками, а также провел Ставку. Обсудили реальные потребности фронта, об этом сообщил глава государства в Telegram.

Президент отметил, что подготовка в учебных центрах уже стала более эффективной, однако еще требует совершенствования. Особое внимание уделяется внедрению опыта реальных боевых действий в программы подготовки. Кроме физической и тактической подготовки, будет усилено направления психологической и мотивационной подготовки военнослужащих.

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Зеленский поручил значительно повысить прямое финансирование бригад на закупку беспилотников. По его словам, средства на это есть.

Одним из главных запросов от военных было увеличение возможности закупок пикапов. Президент подчеркнул, что бригады должны иметь возможность быстро и без лишних процедур покупать именно те транспортные средства, которые им нужны на передовой.

"Должна быть реальная возможность у наших воинов покупать именно те машины, которые им нужны, именно так, как это будет наиболее быстро", - подчеркнул Зеленский.

Контракты 18-24

Также президент отметил необходимость расширения программы контрактов для лиц 18-24 лет.

"Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса должны представить обществу детали", - рассказал глава государства.

Условия контракта / Инфографика: Главред

Вручение наград

Кроме этого, Зеленский считает неприемлемой ситуацию с процедурой вручения государственных наград воинам. Из-за чрезмерной бюрократии, многие оборонцы вынуждены ждать месяцами государственные награды.

"Поручил максимально сократить документооборот, количество различных подписей и согласований. Надо цифровизировать и эту сферу также", - отметил он.

Контроль сроков реализации

Зеленский установил четкий дедлайн для всех ответственных. Секретарь СНБО, министр обороны, главнокомандующий ВСУ, Генеральный штаб и Офис президента должны предоставить доклады о выполнении принятых решений в понедельник.

"Время на представление путей реализации этих решений совещаний и Ставки - до понедельника", - подчеркнул президент.

Сможет ли снижение мобилизационного возраста повлиять на ситуацию на фронте

В интервью Главреду дипломат, бывший министр иностранных дел Украины и глава Центра исследований России Владимир Огрызко подчеркнул, что снижение мобилизационного возраста теоретически возможно, но оно не является ключевым фактором в борьбе на фронте. По его словам, украинские военные в своих обращениях прежде всего просят не больше людей, а современное вооружение и технику.

"Мы же видим эти обращения командиров: "Дорогие друзья, кто сколько может - по гривне, по 10, - потому что нам надо купить внедорожник, дроны и так далее". Это свидетельствует о том, что ключевой дефицит - это не люди, а вооружение. И сейчас идти по пути "стена на стену" - это, по моему мнению, неправильно. Что бы мы ни делали, у России людей будет больше, потому что она минимум втрое больше Украины по численности населения", - отметил он.

Огрызко отметил, что победа зависит не от количества мобилизованных, а от наличия передовых технологий и вооружений.

Контракт 18-24 - новости по теме

Как сообщал Главред, в феврале Министерство обороны запустило добровольный проект "Контракт 18-24" для граждан в возрасте 18-24 года, которые хотят присоединиться к Силам обороны на 1 год. Финансовое вознаграждение составляет до 2 млн грн/год.

Обучение по контракту длится до 3 месяцев и включает базовую, профессиональную подготовку и курс адаптации. Участие в боях без завершения всех этапов запрещено. Участники получают 1 млн грн, до 120 тыс. грн ежемесячно, жилье, образование и льготы после службы.

Кроме этого, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что единовременную выплату в 1 млн гривен могут получить также добровольцы в возрасте до 25 лет, которые ранее присоединились к ВСУ. Для этого им нужно обратиться к командирам, чтобы узнать порядок получения денег.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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