КНДРовцев им мало: Зеленский рассказал о наемниках РФ из других стран на фронте

Главное из заявления:
- На Волчанском направлении заметили российских наемников
- Это солдаты из Китая, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и стран Африки
- Украина будет на это реагировать
Страна-агрессор Россия использует в боях на Волчанском направлении наемников из Китая, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и стран Африки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Он рассказал, что посетил на Волчанском направлении воинов 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
По его словам, он обсудил с командирами ситуацию на передовой, оборону Волчанска и динамику боев.
"Отдельно поднимали вопросы обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад. Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", - говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский вручил защитникам государственные награды.
Россия втягивает другие страны в войну
В ГУР сообщали, что на фоне значительных потерь, Россия пытается втянуть Лаос в войну против Украины.
"Массовое привлечение наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, не достаточно для покрытия необходимых резервов россиян", - говорится в сообщении.
В частности, известно, что руководство Лаоса выражает готовность отправить в Россию до 50 "военнослужащих-саперов" и способствовать разминированию Курщины.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, начальник Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что российские оккупанты пытаются прорваться к населенному пункту Каменское, что в Запорожской области. Враг для реализации захватнических целей перебрасывает новые подготовленные подразделения.
Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко заявил, что войска страны-агрессора России предприняли попытку прорыва на контрольно-пропускном пункте "Гоптовка".
Кроме того, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук сообщил, что оккупационные войска страны-агрессора России переходят в фазу непосредственного штурма Покровска, что в Донецкой области.
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