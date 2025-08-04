КНДРовцев им мало: Зеленский рассказал о наемниках РФ из других стран на фронте

Зеленский обсудил ситуацию на передовой с командирами.

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Российские наемники в Украине / коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, Минобороны РФ

Главное из заявления:

На Волчанском направлении заметили российских наемников

Это солдаты из Китая, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и стран Африки

Украина будет на это реагировать

Страна-агрессор Россия использует в боях на Волчанском направлении наемников из Китая, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и стран Африки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Он рассказал, что посетил на Волчанском направлении воинов 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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По его словам, он обсудил с командирами ситуацию на передовой, оборону Волчанска и динамику боев.

"Отдельно поднимали вопросы обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад. Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский вручил защитникам государственные награды.

Россия втягивает другие страны в войну

В ГУР сообщали, что на фоне значительных потерь, Россия пытается втянуть Лаос в войну против Украины.

"Массовое привлечение наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, не достаточно для покрытия необходимых резервов россиян", - говорится в сообщении.

В частности, известно, что руководство Лаоса выражает готовность отправить в Россию до 50 "военнослужащих-саперов" и способствовать разминированию Курщины.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, начальник Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что российские оккупанты пытаются прорваться к населенному пункту Каменское, что в Запорожской области. Враг для реализации захватнических целей перебрасывает новые подготовленные подразделения.

Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко заявил, что войска страны-агрессора России предприняли попытку прорыва на контрольно-пропускном пункте "Гоптовка".

Кроме того, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук сообщил, что оккупационные войска страны-агрессора России переходят в фазу непосредственного штурма Покровска, что в Донецкой области.

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