Два города в опасности: в ISW предупредили, куда планируют прорваться оккупанты

Анна Косик
8 августа 2025, 10:13
Линии снабжения украинских военных оккупанты могут перекрыть.
ВГУ, Лиман, Северск
Враг пытается перерезать линии снабжения ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Что сообщили аналитики:

  • ВСУ лишены возможности безопасно передвигаться по лесным дорогам
  • Угроза для Лимана и Северска повысилась

Оккупационные войска страны-агрессора России улучшили свою способность перекрывать украинские линии снабжения в лесистой местности. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

Сейчас все чаще фиксируются случаи, когда оптоволоконные БпЛА россиян лишают украинских военных возможности безопасно передвигаться по лесным дорогам.

видео дня

Ранее такие участки были защищены от российских дронов FPV благодаря лесному покрову, однако сейчас ситуация изменилась, в том числе и в Серебрянском лесничестве. Поэтому опасность для двух городов - Лимана и Северска, повысилась.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Инфографика: Главред

Интенсивность боевых действий на Лиманском направлении возросла

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов недавно сообщал, что оккупанты осуществляют очень сильное давление на украинских военных на трех ключевых направлениях, среди которых и Лиманское.

Там враг сфокусировал внимание на давлении в Серебрянском лесничестве. Кроме этого оккупанты продолжают попытки прорываться возле Покровска и на Новопавловском направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее военные сообщали, что основные усилия российских войск сейчас сосредоточены на попытках захвата Покровска, однако прямой штурм города маловероятен.

Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что в Покровске Донецкой области ситуация остается крайне напряженной.

Напомним, Главред писал, что военное руководство РФ отдало приказ взять под контроль город Покровск в Донецкой области до 1 сентября. Сейчас российские захватчики не только проводят активные штурмы, но и разбрасывают дронами пропагандистские листовки с просьбой к местным сдавать украинские позиции.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

