'100-тысячная группировка войск РФ будет у границы': какая новая опасность ждет Украину

Европа может уменьшить помощь Украине, если ей самой будет угрожать нападение России.

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Какая новая опасность ждет Украину, сказал Коваленко/ коллаж: Главред, фото: Facebook А. Коваленко, 22-я ОМБр

Основные тезисы Коваленко:

Если Европе будет угрожать нападение России, она может уменьшить помощь Украине

Помощь Украине уменьшится, если РФ накопит силы и средства на границе с Эстонией или Польшей

Если 100-тысячная группировка российских войск будет стоять у границы с Польшей, то помощь Украине от Европы резко уменьшится и будет минимальной.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду. По его словам, Европа будет реагировать в зависимости от ситуации. Сейчас она делает акцент на помощи Украине. Но если завтра начнется накопление сил и средств на границе с Эстонией или Польшей, а через месяц там будет 30-40-тысячная группировка и несколько сотен танков и ББМ, Европа начнет действовать иначе: она будет уменьшать помощь Украине и больше оставлять себе.

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Эксперт отметил, что именно поэтому президент Зеленский обратил внимание нового министра обороны на то, что следует делать акцент на собственное производство оружия, потому что в определенный момент, помощь Европы может сократиться - не потому что она не захочет помогать, а потому что возникнет угроза для нее самой.

"Они готовятся давать отпор самостоятельно, но понимают, что в Украине Россия истощается. Европейцы - не дураки: там работает собственная разведка, там неплохие аналитики и, наконец, есть то, чего нет у нас - red team. 11-й год идет война с Россией, четвертый - полномасштабная война, а у нас до сих пор нет red team. В Европе большинство аналитических отделов спецслужб имеет свою red team. Ведь откуда появляются заявления министров обороны разных стран о том, что будет нападение России через 2-3-5 лет? Red team в зависимости от ситуации в России разрабатывают все сценарии, докладывают, а эту информацию потом используют соответствующие европейские структуры. Каждый раз сценарии меняются, потому что меняется ситуация в России и на войне в Украине", - сказал Коваленко.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, когда может начаться российское вторжение в страны Европы, почему для этого Путин не будет останавливать войну в Украине, а также какие последствия будет иметь война России и НАТО:

Возможное вторжение РФ в страны НАТО - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Россия будет готова противостоять Западу в 2027 году - в Польше бьют тревогу. В Польше серьезно воспринимают потенциальную угрозу нападения.

Также ранее сообщалось, что Россия готовится к большой войне, Буданов раскрыл детали. Россия развернула масштабную программу подготовки.

Напомним, РФ готовится к новой войне - Коваленко назвал два тревожных сигнала. По словам эксперта, угроза со стороны РФ сохраняется как для стран Скандинавии, так и для стран Балтии, а также Польши.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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