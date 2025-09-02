Угроза комбинированной атаки: РФ может ударить ракетами по Украине

Российские оккупанты могут нанести комбинированный удар по Украине. Враг уже запустил ударные беспилотники типа "Шахед". Мониторинговые каналы предупреждают о взлете стратегической авиации.
"По предварительным данным, в воздухе 2 борта Ту-95МС с Оленья", - говорилось в сообщении.
Также мониторинги сообщили о "красном уровне опасности относительно массированного применения ударных дронов и ракет"
Впоследствии стало известно о том, что активность вражеской радиоаппаратуры не была замечена. Однако пока нельзя утверждать, что ракетной атаки не будет.
В то же время Tracking пишет об активности борта Ту-95МС/Ту-160 на авиабазе "Энгельс-2.
В то же время предупреждается об атаке "табунов" "Шахедов", которые летят через Киевскую область в сторону западных областей.
Новость дополняется...
