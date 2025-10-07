В Кремле пригрозили, что передача США ракет Tomahawk Украине станет серьезной эскалацией.

В Москве впервые отреагировали на решение Трампа по "Томагавкам" для Украины / Коллаж Главред, фото: Министерство обороны США, скриншот из видео

В Кремле назвали эскалацией возможную передачу Украине ракет "Tomahawk"

Россия будет наблюдать за дальнейшими заявлениями США

В Кремле заявили, что поставки Соединенными Штатами ракет Tomahawk Украине будут расценены как серьезная эскалация, однако там надеются, что президент США Дональд Трамп стремится к мирному урегулированию. Об этом сообщил пресс-секретарь диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские пропагандистские медиа.

Он отметил, что обычно сначала происходят поставки вооружений, а уже потом звучат официальные заявления. Песков отметил, что так якобы было при администрации Байдена, и на этот раз Москва будет наблюдать за событиями.

"Что касается позиции Москвы, она была достаточно недвусмысленно изложена президентом Путиным в рамках дискуссионного клуба "Валдай": там все четко было сказано - это серьезный виток эскалации, который, вместе с тем, не сможет изменить положение дел на фронтах для киевского режима", - сказал Песков.

Песков также подчеркнул, что речь идет о ракетах, которые могут иметь различные модификации, в том числе и в ядерном исполнении.

"Поэтому это действительно серьезный виток эскалации", - сказал Песков.

Ракета "Tomahawk" / Инфографика: Главред

Могут ли украинские самолеты использовать ракеты "Tomahawk" - мнение эксперта

Как писал Главред, несколько боевых самолетов Воздушных сил Украины теоретически могут носить и запускать американские крылатые ракеты Tomahawk, если их передадут, заявил авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии для Телеграфа.

Он пояснил, что по грузоподъемности такие ракеты под силу нести как истребителю F-16, так и бомбардировщику Су-24, однако стандартные версии этих самолетов не имеют интеграции для запуска Tomahawk. В то же время украинские инженеры уже имеют опыт адаптации советских машин (в частности Су-24) под западные ракеты - например, Storm Shadow.

"Грузоподъемность самолета Су-24 позволяет брать такие ракеты. Максимальный вес "Томагавка" около 1500 килограмм и корневой пилон этого самолета может выдержать такую нагрузку", - пояснил Романенко.

Передача "Томагавков" Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk. Во время брифинга 6 октября в Белом доме Трамп отметил, что уже "почти принял решение", однако перед этим хочет получить ответы на несколько вопросов, в частности относительно планов использования этих ракет украинской стороной.

По словам народного депутата Егора Чернева, Соединенные Штаты могут передать Украине ограниченное количество ракет "Томагавк", но их применение сразу не будет разрешено.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев, комментируя возможность передачи Украине Tomahawk, отметил, что изменение риторики Дональда Трампа в отношении России произошло слишком быстро, чтобы можно было говорить о реальном повороте в его политике.

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

