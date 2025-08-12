Решений по Украине не будет: Зеленский удивил заявлением о саммите на Аляске

Президент искренне надеется, что Трамп понимает позицию Киева.

Какие решения смогут принять Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины

Что сказал Зеленский:

Трамп и Путин не будут принимать решения без участия Украины

Продолжается подготовка к трехсторонней встрече лидеров США, РФ и Украины

15 августа планируется встреча президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора, главы страны-агрессора России Владимира Путина на Аляске.

Президент Украины Владимир Зеленский во время Украинского молодежного форума "Молодежь Здесь!" заявил, что этот разговор лидеров может иметь значение только для их двусторонних отношений.

Глава государства подчеркнул, что никаких решений по Украине Трамп и Путин без участия украинских представителей принять не смогут. Зеленский верит, что президент США это понимает.

"Безусловно у нас будет встреча на уровне лидеров, трехсторонняя. Я не знаю дату. Если мы хотим закончить войну, так оно и будет. Там будут подниматься те или иные вопросы", - добавил президент.

К чему готовится Россия перед саммитом на Аляске

Недавно Владимир Зеленский уже озвучил реальные намерения России в переговорах об окончании войны в Украине. По его словам, сейчас Кремль проводит подготовку не к прекращению боевых действий, а наоборот - их активизации.

По данным президента, оккупанты сейчас занимаются перемещениями техники и живой силы, которые свидетельствуют о подготовке новых наступательных операций.

Аляска / Инфографика: Главред

Встреча Трампа и Путина на Аляске - последние новости

Ранее аналитики ISW сообщили, что президент Дональд Трамп дал понять: во время переговоров США, вероятно, будут стремиться вернуть Украине определенные ключевые регионы.

Накануне стало известно, что Владимир Путин в рамках встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске будет добиваться снятия угрозы санкций и закрепления так называемых территориальных достижений.

Напомним, Главред писал, что сенатор-республиканец Линдси Грэм накануне встречи Путина и Трампа на Аляске напомнил о введении дополнительных пошлин против Индии из-за продолжения импорта российской нефти.

