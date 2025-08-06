Трамп ввел новые санкции сразу после встречи Виткоффа с Путиным

Американский президент ввел дополнительные пошлины на товары из Индии в размере 25%.

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Трамп ввел новые пошлины против Индии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, сайт Кремля

Что известно:

Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на товары из Индии

Размер пошлины составляет 25%

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на товары из Индии. Это произошло сразу после того, как завершилась встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Известно, что Трамп ввел дополнительную пошлину в размере 25%. В Белом доме добавили, что подобные тарифы могут ввести также против других стран, которые импортируют российскую нефть.

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Дополнительная пошлина на товары из Индии начнет действовать через 21 день после указа Трампа. Это не будет распространяться только на товары, которые будут импортированы до 17 сентября 2025 года.

Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика - Главред

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду рассказал о том, как он оценивает санкции, которые США начали вводить против экономических партнеров России. Новак удивлен, что Трамп ввел лишь 25% пошлин, хотя ранее анонсировал пошлины на уровне 100-500%.

"Индия заявила о готовности отказаться от российской нефти и заменить ее нефтью из других стран, в том числе и из Соединенных Штатов Америки. Только после этого Трамп ввел эти достаточно умеренные пошлины для Индии", - говорит Новак.

Он добавил, что самым важным фактом является то, что Трамп перешел от слов к делу в отношении России.

"Для любой страны попадание под американские санкции гораздо больнее, чем потеря возможности зарабатывать чуть более высокую маржу на российских энергоносителях. Это очевидный факт, тем более, для такой крупной страны как Индия, для которой американский рынок гораздо важнее покупки более дешевой российской нефти", - добавил Новак.

Ультиматум Трампа и санкции против партнеров РФ - что об этом известно:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп 28 июля назвал новый ультиматум для Кремля - 10-12 дней для достижения мирного соглашения с Украиной. Иначе США введут санкции против покупателей российских газа и нефти. Ранее Трамп выдвигал ультиматум в 50 дней, однако сократил срок, поскольку считает, что за эти дни поведение РФ не изменится.

Новый ультиматум Трампа в адрес России может привести к уже настоящим переговорам с участием США, Китая и Европы для давления на Россию, предположил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Кроме того, Украина может выйти на совершенно другой уровень военной помощи.

В Кремле отреагировали на новый ультиматум Трампа: пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков сказал, что у страны-оккупанта, мол, уже иммунитет к санкциям. Как "считают" в российском МИДе, "угрозы и санкции" не способствуют нормализации американо-российских отношений.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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