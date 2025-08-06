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Визит Уиткоффа в Москву: у Зеленского раскрыли планы Трампа

Андрей Ганчук
6 августа 2025, 16:46
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России нечего предложить американцам, считает Михаил Подоляк.
Уиткофф, Путин
Встреча Уиткоффа и Путине не приведет к большим переменам - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

  • Путину нужно официальное признание оккупации территорий Украины
  • Трамп все понимает и не пойдет на ключевые уступки

Страна-оккупант Россия не может предложить каких-либо решений, который привели бы к завершению войны. Встреча спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным к принципиальным изменениям не приведет. Президент США Дональд Трамп понимает тактику Москвы и не пойдет на ключевые уступки. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Путину нужна не только фактическая оккупация"

Как сообщает РБК-Украина, чиновник объяснил, что "цель" Путина не меняется: он намерен и в дальнейшем продвигать идею, дескать, возвращения своего, тогда как с 1991 года Россия не имеет никаких законных оснований для претензий на украинские территории.

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"Путину нужна не только фактическая оккупация, но и европейское признание права на захват новых земель. Его цель - выиграть время, сохранить доходы от экспорта нефти и газа в Индию, Бразилию и Китай, а также добиться более мягкой риторики администрации Трампа и уменьшения внимания США к войне", - отметил Подоляк.

Трамп не пойдет на ключевые уступки

По словам советника глава ОП, Москва "хочет" снизить объемы военной помощи Украине, чтобы Киев не получал оружие путем через посредников и европейские альянсы. Впрочем, Трамп понимает такую тактику Москвы и не пойдет на ключевые уступки.

Также Михаил Подоляк предположил, что Россия может попытаться "купить" лояльность США при помощи экономических предложений: к примеру, от доступа к добыче российской нефти и арктических проектов до схем продажи газа из РФ через американских посредников. Однако, учитывая политический стиль Трампа, можно сделать вывод, что такие идеи работать больше не будут.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Кто представляет США на переговорах с Украиной и РФ / Инфографика: Главред

Ультиматум Трампа в адрес России – новости по теме:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп 28 июля объявил о новых сроках ультиматума для России. Если через 10-12 дней Москва не подпишет мир с Киевом, ее экономических партнеров ждут серьезные санкции.

Трамп отправил своего представителя Уиткоффа на переговоры и предупредил: если Россия до 8 августа не пойдет на прекращение огня, будут санкции.

"Санкции будут, но, похоже, они неплохо умеют их обходить… Они хитрые персонажи, и у них неплохо получается избегать ограничительных мер, так что посмотрим, что из этого выйдет", - сказал американский президент.

Встреча Уиткоффа и Путина состоялась в Кремле в среду, 6 августа. Встреча началась примерно в 11:50 и закончилась в 14:50. Они продлились около 3 часов. Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что обсуждалась война в Украине.

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О персоне: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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