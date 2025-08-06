Визит Уиткоффа в Москву: у Зеленского раскрыли планы Трампа

Главное:
- Путину нужно официальное признание оккупации территорий Украины
- Трамп все понимает и не пойдет на ключевые уступки
Страна-оккупант Россия не может предложить каких-либо решений, который привели бы к завершению войны. Встреча спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным к принципиальным изменениям не приведет. Президент США Дональд Трамп понимает тактику Москвы и не пойдет на ключевые уступки. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Путину нужна не только фактическая оккупация"
Как сообщает РБК-Украина, чиновник объяснил, что "цель" Путина не меняется: он намерен и в дальнейшем продвигать идею, дескать, возвращения своего, тогда как с 1991 года Россия не имеет никаких законных оснований для претензий на украинские территории.
"Путину нужна не только фактическая оккупация, но и европейское признание права на захват новых земель. Его цель - выиграть время, сохранить доходы от экспорта нефти и газа в Индию, Бразилию и Китай, а также добиться более мягкой риторики администрации Трампа и уменьшения внимания США к войне", - отметил Подоляк.
Трамп не пойдет на ключевые уступки
По словам советника глава ОП, Москва "хочет" снизить объемы военной помощи Украине, чтобы Киев не получал оружие путем через посредников и европейские альянсы. Впрочем, Трамп понимает такую тактику Москвы и не пойдет на ключевые уступки.
Также Михаил Подоляк предположил, что Россия может попытаться "купить" лояльность США при помощи экономических предложений: к примеру, от доступа к добыче российской нефти и арктических проектов до схем продажи газа из РФ через американских посредников. Однако, учитывая политический стиль Трампа, можно сделать вывод, что такие идеи работать больше не будут.
Ультиматум Трампа в адрес России – новости по теме:
Как сообщал Главред, Дональд Трамп 28 июля объявил о новых сроках ультиматума для России. Если через 10-12 дней Москва не подпишет мир с Киевом, ее экономических партнеров ждут серьезные санкции.
Трамп отправил своего представителя Уиткоффа на переговоры и предупредил: если Россия до 8 августа не пойдет на прекращение огня, будут санкции.
"Санкции будут, но, похоже, они неплохо умеют их обходить… Они хитрые персонажи, и у них неплохо получается избегать ограничительных мер, так что посмотрим, что из этого выйдет", - сказал американский президент.
Встреча Уиткоффа и Путина состоялась в Кремле в среду, 6 августа. Встреча началась примерно в 11:50 и закончилась в 14:50. Они продлились около 3 часов. Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что обсуждалась война в Украине.
Другие новости:
- Ультиматум Трампа и затяжная война: генерал США раскрыл планы Путина
- Атомные подлодки США у России: у Путина спрятали Медведева и сделали заявление
- Трамп разнес Путина и раскрыл условие прекращения войны в Украине
О персоне: Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.
Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.
По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.
Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред