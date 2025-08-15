"Деньги не возвращают": у клиентов ПриватБанка не работает важная услуга

По его словам, он сразу обратился в поддержку — пообещали, что вопрос решат, но денег нет.

Клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при обмене валют.

На портале Минфин недовольный клиент рассказал, что пытался обменять 1000 долларов США на гривны.

"Банкомат посчитал, что это будет 41 100 грн, но после этого появилась ошибка, устройство "зависло" и средства на мой счет не поступили", - рассказал клиент.

По его словам, он сразу обратился в поддержку — пообещали, что вопрос решат, но денег нет, а в службе поддержки только отвечают "ждите".

"Никаких четких сроков или объяснений не предоставляют. Я считаю это недопустимым для крупнейшего банка страны. Средства фактически заблокированы банком уже несколько дней, и без давления со стороны клиента, судя по отзывам других людей, процесс может затянуться. Рекомендую всем быть максимально осторожными при обмене валют в банкоматах ПриватБанка и фиксировать все операции на видео или фото, чтобы иметь доказательства в случае подобных ситуаций. Со своей стороны жалобу в НБУ уже отправил, как только вопрос будет решен — сразу закрою счета в этом "банке". Кстати, голд статус не мешает поддержке просто бросать трубку", - подытожил клиент.

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

