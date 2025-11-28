Как вывести плесень на стенах: простой, но действенный способ

Рассказываем, как избавиться от плесени с помощью одного натурального средства.

https://glavred.info/lifehack/kak-vyvesti-plesen-na-stenah-prostoy-no-deystvennyy-sposob-10719593.html Ссылка скопирована

Как вывести плесень на стенах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему на стенах появляется плесень

Как вывести плесень на стенах с помощью уксуса

Как предотвратить повторное появление плесени

С наступлением зимы во многих домах появляется влага и плесень. Они не только портят интерьер, но и могут негативно повлиять на здоровье, вызывая серьезные заболевания. Главред рассказывает о простом и доступном способе избавиться от этих опасных признаков без агрессивной химии.

Рекомендуем прочитать наш материал: Как убрать запах плесени на одежде после стирки: самый эффективный способ

видео дня

Эксперт из Valspar Paint Люси Стил поделится действенным методом, как избавиться от плесени с помощью одного натурального средства. Об этом пишет Express.

Почему на стенах появляется плесень

Зимой большинство людей держат окна закрытыми, чтобы сохранить тепло. Но это приводит к накоплению конденсата, особенно если сушить вещи в помещении. Влага оседает на стенах, обоях и мебели, и со временем превращается в плесень. Хуже всего то, что она представляет реальную угрозу для здоровья.

Чем вывести плесень на стенах

Люси Стил советует использовать белый уксус - натуральное и дешевое средство, которое есть почти в каждом доме.

"Если проблема не связана с крышей или внешними стенами, попробуйте белый уксус для участков плесени на пористых поверхностях. Он проникает глубоко, убивает споры и предотвращает повторный рост", - пояснила эксперт.

Белый уксус содержит уксусную кислоту с противогрибковыми свойствами, которая разрушает бактерии и споры. Плесень может расти только в щелочной среде, а белый уксус является кислым, что предотвращает повторный рост плесени после ее разрушения.

Как вывести плесень с помощью уксуса

Наполните пульверизатор белым уксусом.

Распылите на пораженный участок и оставьте минимум на 15 минут (лучше на час).

Наденьте маску и перчатки, счистите видимую плесень.

Протрите поверхность водой и высушите тряпкой.

Плесень легко отходит, а уксус быстро испаряется, уменьшая влажность в помещении.

Как предотвратить повторное появление плесени

Комнаты должны быть хорошо проветрены и оставаться сухими, ведь именно застойный воздух и избыточная влажность создают благоприятные условия для развития грибка. Эксперт объясняет, что ремонт протечек и надлежащая вентиляция, в частности устранение конденсата на окнах, являются ключевыми факторами для предотвращения появления черной плесени.

Особое внимание рекомендуем уделять помещениям с повышенным уровнем влажности - ванной, кухне и прачечной. Именно там плесень имеет идеальные условия для жизни и размножения. Поддержание стабильной температуры в этих зонах поможет значительно уменьшить риск повторного образования грибка и обеспечит здоровый микроклимат в доме.

Смотрите видео о том, как избавиться от плесени на стенах в домашних условиях:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред