Как вывести плесень на стенах: простой, но действенный способ

- Почему на стенах появляется плесень
- Как вывести плесень на стенах с помощью уксуса
- Как предотвратить повторное появление плесени
С наступлением зимы во многих домах появляется влага и плесень. Они не только портят интерьер, но и могут негативно повлиять на здоровье, вызывая серьезные заболевания. Главред рассказывает о простом и доступном способе избавиться от этих опасных признаков без агрессивной химии.
Эксперт из Valspar Paint Люси Стил поделится действенным методом, как избавиться от плесени с помощью одного натурального средства. Об этом пишет Express.
Почему на стенах появляется плесень
Зимой большинство людей держат окна закрытыми, чтобы сохранить тепло. Но это приводит к накоплению конденсата, особенно если сушить вещи в помещении. Влага оседает на стенах, обоях и мебели, и со временем превращается в плесень. Хуже всего то, что она представляет реальную угрозу для здоровья.
Чем вывести плесень на стенах
Люси Стил советует использовать белый уксус - натуральное и дешевое средство, которое есть почти в каждом доме.
"Если проблема не связана с крышей или внешними стенами, попробуйте белый уксус для участков плесени на пористых поверхностях. Он проникает глубоко, убивает споры и предотвращает повторный рост", - пояснила эксперт.
Белый уксус содержит уксусную кислоту с противогрибковыми свойствами, которая разрушает бактерии и споры. Плесень может расти только в щелочной среде, а белый уксус является кислым, что предотвращает повторный рост плесени после ее разрушения.
Как вывести плесень с помощью уксуса
- Наполните пульверизатор белым уксусом.
- Распылите на пораженный участок и оставьте минимум на 15 минут (лучше на час).
- Наденьте маску и перчатки, счистите видимую плесень.
- Протрите поверхность водой и высушите тряпкой.
Плесень легко отходит, а уксус быстро испаряется, уменьшая влажность в помещении.
Как предотвратить повторное появление плесени
Комнаты должны быть хорошо проветрены и оставаться сухими, ведь именно застойный воздух и избыточная влажность создают благоприятные условия для развития грибка. Эксперт объясняет, что ремонт протечек и надлежащая вентиляция, в частности устранение конденсата на окнах, являются ключевыми факторами для предотвращения появления черной плесени.
Особое внимание рекомендуем уделять помещениям с повышенным уровнем влажности - ванной, кухне и прачечной. Именно там плесень имеет идеальные условия для жизни и размножения. Поддержание стабильной температуры в этих зонах поможет значительно уменьшить риск повторного образования грибка и обеспечит здоровый микроклимат в доме.
Смотрите видео о том, как избавиться от плесени на стенах в домашних условиях:
Как избавиться от плесени и конденсата? В ванной и на окнах Ингредиенты: - 100 мл белизны (отбеливатель на основе хлора) - 50 мл воды. После удаления плесени регулярно протирайте поверхности уксусным раствором (1:1 с водой), чтобы предотвратить повторное образование грибка. Для профилактики конденсата в ванной комнате используйте вытяжку или чаще проветривайте помещение.
