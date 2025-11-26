Как быстро почистить забитую раковину без агрессивной химии - лучший метод

Забыть о постоянно забитой раковине можно, если знать об одной хитрости.

Избавиться от извечной проблемы с забитой раковиной помогут три простых ингредиента / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Можно ли промыть забитую раковину без химии

Что лучше засыпать в раковину, чтобы прочистить ее

Забитая раковина на кухне всегда создает дискомфорт, особенно во время процесса приготовления пищи. Чтобы не использовать агрессивные химические средства, можно воспользоваться лайфхаком, как ее прочистить.

Главред узнал, что в домашних условиях можно приготовить замечательное средство, которое за считанные минуты почистит раковину. О нем в TikTok рассказала украинский блогер Наталья Казановская.

Чем стоит засыпать раковину

Блогер говорит, что не хуже профессиональных средств с чисткой раковины справятся и три ингредиента, которые обычно есть в доме у каждого. Речь идет о соде, уксусе и воде.

Соду надо засыпать в раковину, после чего туда же отправляем уксус. Через несколько минут ингредиенты вступят в реакцию. Далее остается только залить раковину горячей водой.

Смотрите видео о том, как быстро почистить забитую раковину:

О персоне: Наталья Казановская Наталья Казановская - украинский блогер, которая в соцсетях публикует видео с идеями для дома, лайфхаками и полезными советами.

