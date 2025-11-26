Как быстро почистить забитую раковину без агрессивной химии - лучший метод

Вы узнаете:
- Можно ли промыть забитую раковину без химии
- Что лучше засыпать в раковину, чтобы прочистить ее
Забитая раковина на кухне всегда создает дискомфорт, особенно во время процесса приготовления пищи. Чтобы не использовать агрессивные химические средства, можно воспользоваться лайфхаком, как ее прочистить.
Главред узнал, что в домашних условиях можно приготовить замечательное средство, которое за считанные минуты почистит раковину. О нем в TikTok рассказала украинский блогер Наталья Казановская.
Чем стоит засыпать раковину
Блогер говорит, что не хуже профессиональных средств с чисткой раковины справятся и три ингредиента, которые обычно есть в доме у каждого. Речь идет о соде, уксусе и воде.
Соду надо засыпать в раковину, после чего туда же отправляем уксус. Через несколько минут ингредиенты вступят в реакцию. Далее остается только залить раковину горячей водой.
Смотрите видео о том, как быстро почистить забитую раковину:
@natalika6871 Забитая раковина это извечная проблема, но есть простой метод?#лайфхак#рецепты#полезныесоветы#простыерецепты#рецепты#лайфхаки#лайфхакидлядома#вкусно#рецепты #рецепты♬ original sound - ??S-phia??
Вас может заинтересовать:
- Нужно ли разделять светлые и темные вещи перед стиркой - окончательный ответ
- Как охладить шампанское: назван самый быстрый способ
- Даже не нужен нож: шеф-повар показал трюк, как открыть банку с тугой крышкой
О персоне: Наталья Казановская
Наталья Казановская - украинский блогер, которая в соцсетях публикует видео с идеями для дома, лайфхаками и полезными советами.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред