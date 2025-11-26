Укр
Даже не нужен нож: шеф-повар показал трюк, как открыть банку с тугой крышкой

Анна Косик
26 ноября 2025, 13:11
Один столовый прибор и крышка откроется без лишних усилий.
консервация, Добровольский
Самый простой способ открыть банку с тугой крышкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как поднять тугую крышку ложкой
  • Как за считанные секунды открыть банку

Зима уже на носу, а это значит, что в магазинах начинают стремительно расти цены на свежие овощи. Так что самое время доставать запасы консервации. Но с маринованными огурцами или квашеными помидорами часто возникает одна проблема.

Дело в том, что открыть их не так просто, ведь часто крышка слишком тугая. Однако Главред узнал, что эту проблему можно легко решить за считанные секунды.

видео дня

Как быстро открыть банку с тугой крышкой

Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский в TikTok поделился лайфхаком, как элементарно, за несколько секунд открыть банку с помощью обычной столовой ложки.

Для этого нужно перевернуть банку так, чтобы она стояла на крышке. Далее поддеваем края крышки с помощью ложки. Когда прозвучит характерный звук, можно переворачивать банку обратно и одним легким движением руки открыть ее.

Смотрите видео, как за считанные секунды открыть банку с тугой крышкой:

Читайте также:

О персоне: Анатолий Добровольский

Анатолий Добровольский - украинский шеф-повар, бренд-шеф в кафе SOFi в испанском городе Бенидорм. В соцсетях повар также публикует видео с проверкой кулинарных лайфхаков. В Instagram за его страницей следят более 4,7 миллионов пользователей.

Ледник Судного дня на грани стремительного разрушения: мрачный прогноз ученых

01:55

Кто этой зимой залечит разбитое сердце: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

01:16

Мирный план Трампа и российский след: СМИ раскрыли содержание переговоров Виткоффа

