Даже не нужен нож: шеф-повар показал трюк, как открыть банку с тугой крышкой

Зима уже на носу, а это значит, что в магазинах начинают стремительно расти цены на свежие овощи. Так что самое время доставать запасы консервации. Но с маринованными огурцами или квашеными помидорами часто возникает одна проблема.

Дело в том, что открыть их не так просто, ведь часто крышка слишком тугая. Однако Главред узнал, что эту проблему можно легко решить за считанные секунды.

Как быстро открыть банку с тугой крышкой

Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский в TikTok поделился лайфхаком, как элементарно, за несколько секунд открыть банку с помощью обычной столовой ложки.

Для этого нужно перевернуть банку так, чтобы она стояла на крышке. Далее поддеваем края крышки с помощью ложки. Когда прозвучит характерный звук, можно переворачивать банку обратно и одним легким движением руки открыть ее.

О персоне: Анатолий Добровольский Анатолий Добровольский - украинский шеф-повар, бренд-шеф в кафе SOFi в испанском городе Бенидорм. В соцсетях повар также публикует видео с проверкой кулинарных лайфхаков. В Instagram за его страницей следят более 4,7 миллионов пользователей.

