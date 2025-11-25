Как отмыть гору шампиньонов за считанные секунды - суперский трюк

Тратить лишнее время на очистку грибов не придется, если знать одну хитрость.

Секрет быстрой очистки от грязи шампиньонов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Зачем засыпать грибы мукой

Как отмыть шампиньоны за считанные секунды

Шампиньоны - универсальный ингредиент, который можно добавить во множество блюд. Но эти грибы имеют один весомый минус - обычно их нужно долго отмывать от земли и другой грязи.

Однако Главред узнал лайфхак, который поможет значительно ускорить этот процесс. О нем на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Алина Бурлака.

Как быстро почистить шампиньоны

Грибы надо пересыпать в большую и глубокую миску, после чего посыпаем шампиньоны мукой. Далее распределяем ее между всеми грибами так, чтобы мука покрывала каждый шампиньон легким слоем.

Следующим шагом необходимо залить грибы холодной водой и легкими движениями рук "покупать" шампиньоны. Уже примерно через 5 секунд большинство грибов будут чистые.

Смотрите видео, как быстро отмыть грибы:

О персоне: Алина Бурлака Алина Бурлака - украинский блогер, которая в своем блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о различных рецептах и секретах приготовления блюд.

