Как отмыть гору шампиньонов за считанные секунды - суперский трюк

Шампиньоны - универсальный ингредиент, который можно добавить во множество блюд. Но эти грибы имеют один весомый минус - обычно их нужно долго отмывать от земли и другой грязи.
Однако Главред узнал лайфхак, который поможет значительно ускорить этот процесс. О нем на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Алина Бурлака.
Как быстро почистить шампиньоны
Грибы надо пересыпать в большую и глубокую миску, после чего посыпаем шампиньоны мукой. Далее распределяем ее между всеми грибами так, чтобы мука покрывала каждый шампиньон легким слоем.
Следующим шагом необходимо залить грибы холодной водой и легкими движениями рук "покупать" шампиньоны. Уже примерно через 5 секунд большинство грибов будут чистые.
Смотрите видео, как быстро отмыть грибы:
@burlachkaalinka ЛАЙФХАК: как быстро почистить грибы? ?#украинскийтикток#рекомендацииукраина#украинскиерекомендации#фудблог#лайфхак#проверкалайфхака♬ edamame - bbno$
О персоне: Алина Бурлака
Алина Бурлака - украинский блогер, которая в своем блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о различных рецептах и секретах приготовления блюд.
