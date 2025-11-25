Укр
Только "воруют" электроэнергию: никогда не оставляйте эти 3 устройства в розетке

Инна Ковенько
25 ноября 2025, 01:45
Главред расскажет, какие неочевидные устройства в вашем доме потребляют лишнюю электроэнергию.
Какие устройства незаметно потребляют электроэнергию
Какие устройства незаметно потребляют электроэнергию / Коллаж: Главред, фото6 Freepik

Вы узнаете:

  • Какие бытовые устройства незаметно потребляют электроэнергию
  • Как уменьшить счета за электроэнергию

В условиях регулярных отключений света и высоких тарифов владельцы домов и квартир пытаются уменьшить расходы любыми способами. Но многие даже не догадываются: некоторые приборы продолжают "тянуть" электроэнергию, даже когда кажутся неактивными.

Эксперты рассказывают о трех основных устройствах, которые никогда не стоит оставлять в розетке в режиме ожидания. Выключая их полностью, вы сможете не только уменьшить расходы, но и снизить нагрузку на сеть в периоды пиковых отключений. Об этом пишет Express.

Спутниковые приставки

Эти устройства кажутся невинными, ведь имеют удобную функцию "стендбай" - нажал кнопку, и они готовы к работе. Но в таком режиме они остаются "коварными энергопотребителями". Оставляя приставку включенной, вы тратите электроэнергию впустую, что со временем существенно увеличивает счета. В периоды отключений света это еще и дополнительная нагрузка на сеть, которую можно легко избежать, просто выключив устройство.

Компьютеры и ноутбуки

Домашние офисы стали нормой, а вместе с ними - постоянно включенные компьютеры. Оставляя их в режиме ожидания, вы быстрее подключаетесь к работе, но это может существенно повлиять на потребление электроэнергии.

Игровые приставки

Многие игровые приставки имеют собственные функции энергосбережения, однако они все равно могут иметь свои недостатки. Обычно они оснащены выключателем, который переводит их в режим ожидания с низким энергопотреблением. Однако многие пользователи забывают полностью выключить их или выключить телевизор. Рекомендуем выключать технику полностью, а не оставлять ее "дремать" в розетке, это может значительно сэкономить деньги.

