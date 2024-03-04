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Телефон будет держать заряд целый день: как сэкономить батарею

Юлия Закрепа
4 марта 2024, 05:30
Часто телефон разряжается в самый неудобный момент. Узнайте, как правильно заряжать свое устройство.
Телефон будет держать заряд целый день: как сэкономить батарею
Как правильно заряжать мобильный телефон / коллаж: Главред, фото: pexels

Если вас постоянно преследует эта современная проблема - быстро садится заряд мобильного телефона, стоит ознакомиться с лайфхаком, который продлит срок службы телефона. Возможно, вы ходите со своим устройством в режиме полета, думая, что входящие сообщения подождут и надеетесь, что это сохранит заряд.

Низкая яркость на экране телефона не очень влияет на энергосбережение. Однако есть один популярный метод, который, по мнению людей, сэкономит энергию, которая фактически разряжает ваше устройство, передает издание Mirror.

Специалисты объяснили, что пользователям как iPhone, так и Android следует знать, что нужно удалять свои приложения, особенно если их накопилось много, а пользуетесь только несколькими. Это также поможет сэкономить батарею, поскольку телефон больше не работает над тем, чтобы запускать несколько программ одновременно.

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Специалист в сфере маркетинга также поделился, что пользователям iPhone не нужно постоянно закрывать открытые приложения, ведь это никак сэкономит их аккумулятор и не улучшит производительность.

"На самом деле все наоборот: проведение пальцем вверх по приложениям, когда вы ими не пользуетесь, может сократить время автономной работы. На запуск программы нужно больше энергии, чем на ее работу в фоновом режиме. Итак, когда вы постоянно открываете и закрываете программу, вы можете больше разряжать аккумулятор", - пояснил специалист.

Также будьте внимательны, если ваш телефон попал в воду, то не стоит бросать его в коробку с рисом, чтобы он высох. Хотя этот метод безумно популярен в Интернете, специалисты считают, что это может нанести больше вреда, чем пользы. Вместо этого устройствам Apple рекомендуют отсоединить все кабели от устройства и дождаться, пока они полностью высохнут.

"Осторожно постучите iPhone о руку разъемом вниз, чтобы удалить лишнюю жидкость. По крайней мере через 30 минут попробуйте зарядить его с помощью кабеля Lightning или USB-C или подключить аксессуар", - добавил он.

Однако, если уведомление продолжает появляться на экране, стоит оставить телефон в сухом месте с небольшим потоком воздуха на сутки.

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