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Не приходят смс на телефон: что делать, если не приходит код подтверждения

Алексей Тесля
11 февраля 2024, 03:05
На телефон не приходят СМС с кодом - порядок действий.
смс
Почему не приходять СМС на телефон Айфон / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/DariuszSankowski, Pixabay/StockSnap

Пользователи мобильных телефонов встречаются с проблемой при пересылке или получении СМС-сообщений. Нередко люди жалуются на то, что на их номер не доходят сообщения.

Эта проблема может иметь разные причины, которые зачастую можно устранить собственными силами. Существуют несколько проверенных способов, как настроить функцию получения СМС на своем мобильном телефоне.

Что делать, если не приходит SMS на телефон

Нередко проблема может возникать, если сообщения не приходят только от одного или нескольких абонентов. Для ее решения рекомендуется:

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  • Определить вероятность нахождения абонента в "черном списке";
  • Провести тестирование устройства в безопасном режиме;
  • Осуществить перезагрузку смартфона;
  • Снять активность с режима "Не беспокоить";
  • Протестировать телефон с сим-картой другого мобильного оператора.

Почему не приходит СМС с кодом подтверждения

Одной из проблем у абонентов нередко является отсутствие SMS для подтверждения регистрации. Специалисты в этом случае советуют обращать внимание на правильность введения номера абонента. Возможно, ошибка как раз в этом.

Также причиной может быть использование нестандартного оператора связи. Однако причиной может быть банальный технический сбой в системе мобильной связи. Если вы выявили ошибку в неправильном номере, можно попробовать запросить код повторно. При этом ожидайте поступления SMS по резервному каналу.

Почему не приходят СМС на Андроид

Специалисты говорят о том, что при определении причин ошибки сбоя СМС-сообщений на смартфон Android, стоит обратить внимание на правильность настройки устройства. Кроме того, причиной может также быть неправильная настройка самой сети мобильной сети. Уточняется, что отдельные мобильные операторы ставят условие настройки специальных параметров APN (Access Point Name). Они обеспечивают отправку и прием СМС-сообщений.

Что делать если не приходит СМС на Айфон

Если вы столкнулись с проблемой получения СМС-сообщений на устройстве Iphone, можно воспользоваться рядом рекомендуемых действий:

  • Попробуйте перезапустить ваше устройство (iPhone или iPad);
  • Причиной может быть отсутствие сетевого подключения;
  • Получите разъяснения оператора вашей сотовой связи: вам должны назвать, поддерживает ли он отправку сообщений нужного вам типа (MMS или SMS).

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