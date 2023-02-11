Что делать, чтобы смартфон быстро не разряжался на морозе: простые и надежные варианты

Украина лежит в таких географических широтах, где порой сильные холода зимой – соответственно, вопрос "Как мороз влияет на аккумулятор телефона" очень актуален.

Смартфон, зима / flickr.com/Главный Редактор/ Dave Campbell

Почему батарея разряжается на холоде – ответ прост. Дело в технологии. Как говорят производители, в батарее частицам-ионам в веществе лития становится тяжелее прокладывать себе "большой электрический путь" через электролит. Если же в телефоне стоит батарея литиево-полимерная, то она немного лучше выдерживает морозы, чем литий-ионные. Но именно что немного. И в целом батареи любой модели некачественно справляются с низкими температурами. Но есть несколько способов хотя бы немного справиться с этой проблемой.

Что делать, чтобы смартфон быстро не разряжался на морозе

Первое – гаджет должен находиться максимально в тепле. К примеру, в утепленных карманах пальто либо куртки. Да, это вызовет некоторые неудобства при использовании, но так можно надолго продлить смартфон от охлаждения.

Второе — ни в коем случае не заряжайте смартфона из какой-нибудь уличной розетки либо сразу после того, как пришли домой и разделись. И, гаджет, соответственно, еще не нагрелся. Мощные перепады температур крайне плохо влияют на работу аккумуляторов. Либо же, в крайнем случае, если кровь из носу нужно зарядить гаджет на морозе (нет других вариантов), то никак не надо заряжать аккумулятор полностью.

Третье — гаджет на морозе держать можно не долее 60 секунд. Если срочно необходимо ответить на телефонный звонок, то лучше срочно зайти в какой-то кафе или бар. Либо воспользоваться Bluetooth-гарнитурой, а телефон пусть лежит в теплом кармане.

Четвертое — купите (и не скупитесь) хороший чехол из силикона для телефона. Так гаджет будет охлаждаться гораздо медленнее − даже на сильном морозе.

Пятое – заряжать аккумулятор, используя только "родные", заводские шнуры и зарядные гаджеты. Всякие "пиратские" устройства с ближайшего радиорынка легко допускают прыжки напряжения. А это автоматически снижает емкость аккумулятора и уменьшает число рабочих циклов перезарядки.

Ну и в конечном итоге, бывает, что проблемы с работой гаджета на морозе связаны с тем, что смартфон уже выработал свой ресурс (ну и батарея вместе с ним). Тогда поможет только покупка нового гаджета.

Какой телефон не садится на морозе

Что может продлить жизнь телефона на холоде? Ответ, опять же прост:

Во-первых, низкая интенсивность расхода энергии,

во-вторых, общая емкость аккумулятора,

в-третьих, модель дисплея

в-четвертых, материал корпуса.

Так вот, эксперты говорят, что если клиенту нужно часто использовать телефон на морозе, то ему придется приобрести защищенный смартфон – но только в качественном, многослойном и, желательно, на резиновой основе корпусе. И, конечно же, с аккумулятором повышенной емкости. Из всех вариантов пластика здесь отлично подойдет поликарбонат. Как говорят специалисты, этот материал очень прочный, пластичный, легкий и долговечный.

Далее – из всех видов дисплеев, которые сейчас выпускаются, качественней всего на мороз реагируют матрицы моделей OLED и AMOLED. Хотя, нужно заметить, разница с жидкокристаллическими дисплеями типа LCD у них не велика, но все же заметна. Ну и нужно помнить, что маленькие дисплеи меньше расходуют заряд батареи, однако на крупных дисплеях удобнее пользоваться телефоном даже в перчатках.

Ну и, в конечном итоге, большим плюсом во время использования в мороз всегда станет большой объем аккумулятора (для сенсорных телефонов − более 4000 миллиампер-час, для кнопочных - более 1000 миллиампер в час).

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