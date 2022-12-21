От зарядки до разрядки: как портится батарея смартфона и как этого избежать

Сейчас, когда из-за атак русских украинцы сутками напролет сидят без света, встал вопрос: "Как сберечь батарею смартфона" – чтобы она работала подольше.

Как портится батарея смартфона и как этого избежать / https://ua.depositphotos.com

Как говорят эксперты, каждый цикл разряда и заряда батареи, постепенно (пусть и очень медленно) "уничтожает" его – то есть приводит к уменьшению емкости. Ну а в совсем клинических случаях и вовсе может привести к тому, что аккумулятор перестанет работать.

Новая батарея приблизительно после пятисот полных зарядок-разрядок, может потерять до 25% своей емкости. Т.е. если смартфон использовать в стандартном режиме, при котором необходимо будет его заряжать раз в день, то уже через полтора года станет ясно − емкость аккумулятора просела и заряжать его надо будет чаще. Далее процесс потери емкости будет ускоряться все сильнее и сильнее. И приблизительно следующая четверть емкости аккумулятор может потерять уже после следующих трех сотен полных циклов заряда и разряд

Не стоит допускать полного разряда аккумулятора до 0%. Если аккумулятор разряжен полностью, то во время начала его зарядки − пускай контроллер и ограничивает подаваемое на него напряжение − все равно вероятно резкое повышение температуры аккумулятора (далее – понятно, что аккумулятор может вообще выйти из строя).

Портится ли батарея от неоригинальной зарядки

Ответ однозначный – да. Заряжать смартфон можно только "родным" зарядным устройством, которая по выходному току и напряжению рассчитана именно для него. Вряд ли это даст лишние месяцы "жизни" аккумулятору, но точно не будет ее сокращать. Если же "родная" зарядка вышла из строя, то необходимо подобрать другую зарядку с аналогичными параметрами выходного тока и напряжения, которые указаны на корпусе "родной".

Портится ли батарея, если играть на зарядке?

Ответ – да. Если Вы используете смартфоном во время зарядки (смотрите фильмы, сидите в интернете и т.д.), то этим Вы понемногу "убиваете" аккумулятор. То бишь во время процесса зарядки одновременно идет и процесс разряда аккумулятора. Такое "качание" крайне негативно сказывается на продолжительности срока службы аккумулятора смартфона.

Подытоживая − придерживаться таких нехитрых правил правильной зарядки смартфона совсем нетрудно. Зато соблюдение этих правил позволит владельцу смартфона сохранить емкость и работоспособность встроенного аккумулятора. И, соответственно, продлить срок службы смартфона без необходимости преждевременной замены аккумулятора.

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