Как отбелить прозрачный чехол для телефона: больше никогда не пожелтеет

Изменение цвета прозрачных чехлов для телефонов является распространенной проблемой, но ее легко исправить с помощью натуральных ингредиентов.

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Как почистить прозрачный чехол и сделать его снова белым / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

При ежедневном использовании прозрачные чехлы для телефонов имеют свойство приобретать желтоватый оттенок, теряя свой первоначальный и чистый вид. Это изменение цвета в основном связано с воздействием солнечного света, грязи с наших рук и контакта с различными поверхностями.

К счастью, вам не нужно прибегать к агрессивным химикатам или покупать новый чехол. Можно восстановить его прозрачность с помощью натуральных продуктов, которые, наверняка, уже есть у вас дома.

Прозрачные чехлы изготовлены, как правило, из силикона или мягкого пластика, они склонны менять цвет со временем. Этот процесс ускоряется такими факторами, как УФ-лучи, пот и жир тела, а также грязь и пыль в окружающей среде.

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Очистка прозрачного чехла содой

Пищевая сода является мощным натуральным очистителем, который поможет удалить пятна и окраску.

Сделайте пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды. Нанесите эту пасту на чехол губкой или мягкой зубной щеткой, осторожно втирая круговыми движениями.

Оставьте на несколько минут, а затем смойте теплой водой и высушите на воздухе.

Очистка чехла белым уксусом и водой

Белый уксус известен своими дезинфицирующими и моющими свойствами, способным растворять грязь, не повреждая материалы.

Смешайте равные части белого уксуса и воды в емкости. Окуните прозрачный чехол в смесь и оставьте на час. Выньте, промойте чистой водой и дайте полностью высохнуть.

Как отмыть прозрачный чехол лимонным соком

Лимонный сок отлично отбеливает и выводит пятна. Выжмите сок лимона в миску и замочите чехол на несколько часов, желательно на солнечном свете, чтобы усилить отбеливающий эффект. Затем промойте водой и полностью высушите на воздухе.

Очистка чехла зубной пастой

Зубная паста полезна не только для гигиены полости рта, она также может помочь очистить и отбелить силиконовые чехлы.

Нанесите небольшое количество белой зубной пасты на корпус. Осторожно протрите зубной щеткой или мягкой тканью круговыми движениями. Хорошо промойте и дайте высохнуть.

Как отчистить прозрачный чехол оливковым маслом и сахаром

Этот метод хорошо работает для удаления поверхностных загрязнений и пятен. Он оставит покрытие чехла гладким и чистым.

Чтобы отмыть прозрачный силиконовый чехол, вам надо смешать оливковое масло с сахаром до образования пасты. Затем нанесите смесь на чехол и осторожно протрите зубной щеткой. В конце смойте теплой водой и высушите на воздухе.

Советы по уходу за прозрачным чехлом

Избегайте прямого воздействия солнца: храните телефон в местах, где на него не попадает прямой солнечный свет, чтобы предотвратить окисление и обесцвечивание чехла. Регулярная чистка: она может предотвратить накопление грязи и жира, что способствует пожелтению. Правильная сушка: убедитесь, что чехол полностью высох, прежде чем положить его обратно на телефон, чтобы избежать накопления влаги.

Эти методы очистки не только эффективны и доступны, но и экологичны. При легком уходе и регулярной очистке вы сможете дольше сохранить красоту своего чехла для телефона и продлить срок его службы.

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