Блестящий 10-минутный трюк сантехника очистит забитые засор без вантуза

Сантехники назвали самые лучшие средства в борьбе против засоров.

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Как пробить засор / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Засоренные стоки - это неприятно пахнущая проблема, которая может затронуть каждый дом. Их очистка - это грязная работа и настоящая головная боль, но зная определенные хитрости, с ней можно справиться без особого труда.

Покупные средства могут хорошо растворять грязь и волосы, но они могут быть дорогими и, как правило, очень токсичными. Те, кто предпочитает менее жесткие и более экологичные варианты, могут выбрать надежный трюк с пищевой содой, пишет Mirror.

Эксперты по сантехнике говорят, что ее нужно смешивать с уксусом и водой и выливать в канализацию между двумя дозами кипятка.

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Но лучшим способом очистки засора, говорят специалисты, является металлический трос, состоящий из витков проволоки с промежутками между ними.

Инструмент может разбивать комки волос и других материалов и зацеплять засоры, одновременно очищая внутреннюю поверхность труб. Слив воды через пробки после этого помогает проверить, решена ли проблема или требуется дополнительное перемешивание.

Тем не менее, эксперт предупредил, что домовладельцы должны использовать этот метод только в том случае, если вы уверены в использовании техники, в противном случае стоит обратиться к профессионалу.

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