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Вантуз и крот не нужны: сантехники рассказали, как прочистить засор за 10 минут

Сергей Кущ
4 октября 2023, 13:38 обновлено 4 октября, 13:38
Пробить засор в раковине в домашних условиях очень просто.

Сантехники рассказали, как прочистить засор за 10 минут
Сантехники рассказали, как прочистить засор за 10 минут / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кухонная мойка и слив в ванной регулярно сталкиваются с такими проблемами, как мыльная пена, грязь и волосы, и могут забиться.

Чтобы помочь решить эту задачу, эксперты-сантехники поделились простыми решениями, которые помогут решить вопрос забитых труб, пишет Express.

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Как прочистить засор в раковине горячей водой

Кипяток поможет "выбить" жир и остатки пищи из кухонных стоков, а также мыльную пену из стоков в ванной.

Конечно, кипящая вода может помочь ослабить и растопить мусор, с простыми засорами справиться хорошо.

"Имейте в виду, что при заливке горячей воды засор может проникнуть глубже в трубы, что затруднит доступ к засору", - предупредили сантехники.

Как прочистить засор содой и уксусом

Эксперты заявили, что это простое домашнее средство является эффективным и экологически чистым.

Все, что нужно сделать , — это вылить одну чашку пищевой соды в забитую канализацию, затем одну чашку уксуса, отойти в сторону и посмотреть, как она шипит.

"Затем оставьте его примерно на 10 минут, чтобы он сделал свою работу, а затем промойте слив горячей водой", - объяснили эксперты.

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