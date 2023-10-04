Вантуз и крот не нужны: сантехники рассказали, как прочистить засор за 10 минут

Кухонная мойка и слив в ванной регулярно сталкиваются с такими проблемами, как мыльная пена, грязь и волосы, и могут забиться.
Чтобы помочь решить эту задачу, эксперты-сантехники поделились простыми решениями, которые помогут решить вопрос забитых труб, пишет Express.
Как прочистить засор в раковине горячей водой
Кипяток поможет "выбить" жир и остатки пищи из кухонных стоков, а также мыльную пену из стоков в ванной.
Конечно, кипящая вода может помочь ослабить и растопить мусор, с простыми засорами справиться хорошо.
"Имейте в виду, что при заливке горячей воды засор может проникнуть глубже в трубы, что затруднит доступ к засору", - предупредили сантехники.
Как прочистить засор содой и уксусом
Эксперты заявили, что это простое домашнее средство является эффективным и экологически чистым.
Все, что нужно сделать , — это вылить одну чашку пищевой соды в забитую канализацию, затем одну чашку уксуса, отойти в сторону и посмотреть, как она шипит.
"Затем оставьте его примерно на 10 минут, чтобы он сделал свою работу, а затем промойте слив горячей водой", - объяснили эксперты.
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