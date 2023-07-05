Нужно всего 3 "порошка": мастер поделился уловкой для очистки раковины

Держать в чистоте раковину - задание не из простых, но не для мужчины, который делится различными хитростями по уборке в Сети.
Автор TikTok-странички ZeroWasteCartel недавно поделился трюком, как избавиться от пятен от жесткой воды, используя предметы, которые уже есть в вашем шкафу.
"Больше никаких пятен от воды", - написал он в подписи к видео.
На опубликованных кадрах мастер показал, как избавиться от надоедливых пятен от жесткой воды, которые вы часто видите в своей раковине. Все, что для этого нужно:
- полчашки соли,
- 1 чашка пищевой соды,
- 1 чашка уксуса.
Смешайте эти ингредиенты в большой миске до получения пасты.
Нанесите пасту на поверхность, которую вы хотите очистить, и оставьте на 30 минут. Затем возьмите щетку и потрите, затем протрите влажной отжатой тряпкой. И вуаля - ваша раковина снова выглядит как новая!
Смотрите видео о том, как очистить раковину при помощи подручных средств:
@zerowastecartel It’s Spring, which means spring cleaning! If you’re having trouble with hard water stains, try this paste with products you probably already have in your home. #sustainableliving#zerowasteliving#springcleaning#sustainablecleaning#cleaninghacks#cleaningredients#ecoliving#ecocleaning#springclean#springcleaningtips♬ original sound - ZeroWasteCartel
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