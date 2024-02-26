"Когда они добавили это?": владельцы iPhone обнаружили секретную функцию телефона

В вашем iPhone есть интересная и полезная функция, которая поможет вам уснуть и даже просто расслабиться.
Она спрятана так глубоко в приложении "Настройки iPhone", что вы можете легко его пропустить, отмечает пользователь reddit, который и обратил внимание на новую функцию
Что такое reddit?
Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.
Функция называется "Фоновые звуки" и воспроизводит успокаивающие звуки из нескольких вариантов, включая "Дождь" и "Океан".
"Не могу поверить, что мне потребовалось столько времени, чтобы найти это. Необходимость открывать Youtube для поиска звуков дождя теперь отпала. Когда они успели добавить это?!". - отметил внимательный пользователь сети.
Кстати, некоторые правила зарядки вашего iPhone могут существенно повлиять на долговечность аккумулятора. Ранее мы рассказывали о семи проверенных советах, как правильно заряжать ваш смартфон Apple, чтобы продлить ему "жизнь" максимально надолго.
Также мы писали, как убрать рекламу в браузере на телефоне iOS. Приложение в том виде, в котором поставляется бесплатно, вполне поможет вам заблокировать рекламу.
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