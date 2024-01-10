Как отключить рекламу на айфоне в браузере: хитрый и простой "трюк"

Вы узнаете, как сделать, чтобы не было рекламы в браузере на Iphone, когда запустите приложение AdGuard и полностью синхронизируете его с Safari.

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Как убрать всю рекламу из сафари и смотреть фильмы без рекламы / Скриншот YouTube

Владельцам айфонов и айпадов часто надоедает реклама, которая всплывает в браузерах. Поскольку на гаджетах Apple многие приложения с расширенным функционалом платные, приходится искать способы, как сделать, чтобы не было рекламы в браузере. Мы расскажем, как это сделать в браузере сафари.

Как убрать рекламу в браузере на телефоне iOS

Для начала установите блокировщик рекламы на айфон. В AppStore нужно зайти и найти программу AdGuard. Да, полная версия будет платной, но она вам не нужна. Приложение в том виде, в котором поставляется бесплатно, вполне поможет вам заблокировать рекламу.

Скачиваем приложение и отправляемся в настройки.

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Настраиваем AdGuard для блокировки рекламы на айфоне

Открываем раздел Настройки, листаем ниже и находим Safari. Открываем пункт Расширения и находим там "разрешить применение этих правил блокирования контента". Нужно поставить зеленым все галочки.

Далее отправляемся в сам Safari. Включаем Расширенную защиту: чтобы ее найти, надо нажать на Аа слева от адресной строки.

После этого жмем "управлять расширениями" и включаем AdGuard

Рекламы в сафари на айфоне больше нет

Вы отключили рекламу в браузере Safari. Чтобы это проверить, зайдите на сайт, где вы смотрите фильмы или слушаете музыку и убедитесь, что теперь не приходится ждать и можно сразу смотреть кино.

Что делать, если реклама на айфоне в сафари не отключается

Зафиксируйте для себя ситуацию, когда вы заходите на сайт, включаете фильм и видите рекламу. Закройте сафари, другие лишние приложения, делайте все по инструкции и реклама должна исчезнуть.

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