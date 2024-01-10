УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как отключить рекламу на айфоне в браузере: хитрый и простой "трюк"

Андрей Ганчук
10 января 2024, 12:53
Вы узнаете, как сделать, чтобы не было рекламы в браузере на Iphone, когда запустите приложение AdGuard и полностью синхронизируете его с Safari.
айфон
Как убрать всю рекламу из сафари и смотреть фильмы без рекламы / Скриншот YouTube

Владельцам айфонов и айпадов часто надоедает реклама, которая всплывает в браузерах. Поскольку на гаджетах Apple многие приложения с расширенным функционалом платные, приходится искать способы, как сделать, чтобы не было рекламы в браузере. Мы расскажем, как это сделать в браузере сафари.

Как убрать рекламу в браузере на телефоне iOS

Для начала установите блокировщик рекламы на айфон. В AppStore нужно зайти и найти программу AdGuard. Да, полная версия будет платной, но она вам не нужна. Приложение в том виде, в котором поставляется бесплатно, вполне поможет вам заблокировать рекламу.

Скачиваем приложение и отправляемся в настройки.

видео дня

Настраиваем AdGuard для блокировки рекламы на айфоне

Открываем раздел Настройки, листаем ниже и находим Safari. Открываем пункт Расширения и находим там "разрешить применение этих правил блокирования контента". Нужно поставить зеленым все галочки.

Далее отправляемся в сам Safari. Включаем Расширенную защиту: чтобы ее найти, надо нажать на Аа слева от адресной строки.

После этого жмем "управлять расширениями" и включаем AdGuard

Рекламы в сафари на айфоне больше нет

Вы отключили рекламу в браузере Safari. Чтобы это проверить, зайдите на сайт, где вы смотрите фильмы или слушаете музыку и убедитесь, что теперь не приходится ждать и можно сразу смотреть кино.

Что делать, если реклама на айфоне в сафари не отключается

Зафиксируйте для себя ситуацию, когда вы заходите на сайт, включаете фильм и видите рекламу. Закройте сафари, другие лишние приложения, делайте все по инструкции и реклама должна исчезнуть.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
iPhone интересные новости
Реклама

Главное за день

На аэродроме "Энгельс 2" в России раздавались взрывы: СМИ сообщают об атаке БПЛА

На аэродроме "Энгельс 2" в России раздавались взрывы: СМИ сообщают об атаке БПЛА

12:24 Украина
Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Вильнюс: что известно

Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Вильнюс: что известно

11:11 Украина
РФ за сутки потеряла сотни военных и десятки единиц техники: что происходит на фронте

РФ за сутки потеряла сотни военных и десятки единиц техники: что происходит на фронте

10:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:20

Россияне готовятся к масштабному наступлению: эксперт предупредил о новой фазе войны

13:20

Грех ли гадать на картах Таро: простые ответы ошеломят многих

12:53

Как отключить рекламу на айфоне в браузере: хитрый и простой "трюк"

12:53

Американский рэппер объявил целибат в 2024 году: что случилось

12:50

Хватит постоянно мыть плиту: как сделать, чтобы жир не разлетался по всей кухне

Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВККремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК
12:34

Азербайджанское радио взяло на ротацию песни Потапа

12:24

На аэродроме "Энгельс 2" в России раздавались взрывы: СМИ сообщают об атаке БПЛА

11:59

Больше 2 млн грн: мужчина у себя дома нашел кучу денег, но резко "обломался"

11:45

Поддельные донаты: Даша Квиткова оправдалась перед подписчиками

Реклама
11:44

"Замалчивание войны - преступление": Астафьева распекла тех, кто молчит о войне

11:40

NASAMS обещали еще год назад: Канада до сих пор не передала Украине ЗРК - СМИ

11:13

Чем почистить зеркала, чтобы блестели: очень простой, но эффективный способ

11:11

Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Вильнюс: что известно

11:07

В Украине пересчитали пенсии: кто получит на тысячи гривен больше обычного

10:46

РФ за сутки потеряла сотни военных и десятки единиц техники: что происходит на фронте

10:45

"Я принял решение": бывший Лорак подтвердил развод и заступился за новую девушку

10:45

Быстрый тест на IQ: только 1% людей смогут найти панду среди слонов за 8 секунд

10:38

Моль не съест ни крупинки: что умные хозяйки кладут в шкафы

10:25

Эксперт пояснил, чего и кого стоит бояться диктатору Путину

10:23

Ситуация на Купянском направлении резко изменилась: в ВСУ назвали причину

Реклама
10:19

Китайский гороскоп на завтра 11 января: Змеи - не горячитесь, Петухи - избегайте прошлого

10:06

Тест по картинке: есть ли у вас проблемы с обязательствами в отношениях

09:42

Как украинцам "добрать" стаж и не остаться без пенсии: инструкция по покупке

09:32

Россияне снова обстреляли Украину ракетами из КНДР: в Белом доме назвали даты

09:13

Как сбить высокое давление: доктор Габорец назвал то, что должно быть всегда под рукойВидео

09:13

Блокпосты на Киевщине не убрали: комендант объяснил, ловят ли на них уклонистов

08:30

Понесли значительные потери: у россиян серьезные проблемы на левом берегу Днепра - ISW

08:14

РФ ударила ракетами по детскому лагерю в Харькове: было два "прилета"Фото

08:10

Война КНР за Тайвань: чего ждатьмнение

07:31

В РФ хотят создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине - ISW

06:51

"В этом году Украина будет де-факто разделена": в The Time назвали один из рисков 2024 года

06:20

Лишь гений заметит животное на загадочной картинке: задание надо решить за 8 секунд

06:10

Как США ведут большую политическую игру с помощью для Украинымнение

05:50

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти лису

04:35

"Это ускорило бы ход войны": аналитик сказал, что нужно ВСУ для контрнаступления

04:30

Лишь самые внимательные найдут кошку среди кактусов: веселая оптическая иллюзия

04:00

Санта Димопулос позировала ню на Бали для российского фотографа

03:30

Угроза нового штурма Харькова: полковник ВСУ оценил численность ударного кулака РФ

03:03

"Тут есть новость": Дорофеева оценила слухи о своей беременности от Кацурина

02:48

Хитрая головоломка: только 2% обладателей "супермозга" смогут найти животное за 8 секунд

Реклама
02:02

Достаточно 1 таблетки: как легко убрать запах из мусорного ведра

01:36

У звезды "Спасателей Малибу" обнаружена серьезная болезнь

01:24

Бабушкин метод для чистки противня: понадобятся только 2 вещи, которые есть дома

00:31

Россия ударила ракетами по Харькову, есть прилет: подробности

00:30

Кхал Дрого в активном поиске: Джейсон Момоа официально разводится с женой

09 января, вторник
23:29

Перерезать два основных пути: Гетьман рассказал, как изолировать войска РФ в Крыму

22:39

Ксения Мишина рассказала, как питается и нарвалась на критику

22:33

Залужный в 2022 году предлагал смелый план контрнаступления, но США были против – СМИ

22:28

Харькову не грозит наступление РФ: в ВСУ указали на важный момент

21:51

Новолуние 11 января: три знака зодиака ощутят настоящее чудо в этот день

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять