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Простой трюк для iPhone, который мгновенно освободит место на устройстве

Сергей Кущ
23 июля 2023, 15:43 обновлено 23 июля, 15:43
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На iPhone есть настройка, которая поможет вам мгновенно освободить место в памяти.
Как освободить место на айфоне
Как освободить место на айфоне / Коллаж Главред, фото: YouTube

Несмотря на то, что с каждым годом объем памяти iPhone становится все больше и больше, этого никогда не бывает достаточно. Благодаря огромному количеству видео, фотографий и файлов, которые мы отправляем друг другу каждый день, наши устройства засоряются данными.

Если вы не хотите тратить свои деньги на дополнительное пространство в iCloud, можно воспользоваться советом, который позволят вам мгновенно освободить место, пишет Mirror.

Одним из самых требовательных к объему данных приложений на iPhone является приложение "Сообщения". Это связано с тем, что когда кто-то отправляет вам вложение, например, фотографию, видео, мем или GIF, оно автоматически сохраняется на вашем устройстве.

видео дня

На iPhone есть настройка, которая поможет вам мгновенно удалить эти вложения и освободить место в памяти.

Чтобы освободить место на айфоне, выполните следующие действия:

  • Откройте приложение "Настройки" на iPhone и выберите пункт "Основные".
  • Нажмите пункт "Хранилище iPhone", а затем прокрутите список приложений вниз до пункта "Сообщения".
  • Появится список, в который входят "Лучшие беседы", "Фотографии", "Видео", "GIFs", "Стикеры" и "Другое".
  • Теперь необходимо выбрать категорию, которая занимает больше всего места, или ту, которую нужно удалить.
  • После выбора нажмите кнопку "Редактировать" в правом верхнем углу экрана.
  • Теперь можно выбрать вложения, которые необходимо удалить с телефона. Просто нажмите значок, похожий на мусорное ведро, когда все будет готово.

Важно: будьте осторожны при удалении "Главных разговоров", поскольку они включают как целые темы сообщений, так и вложения. Вы же не хотите потерять целые разговоры с родными.

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