Батарея будет служить годами: как правильно заряжать айфон

Придерживаясь некоторых правил, вы продлите работу своего смартфона.

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Как правильно заряжать айфон / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Некоторые правила зарядки вашего iPhone могут существенно повлиять на долговечность аккумулятора. Мы расскажем вам о семи проверенных советах, как правильно заряжать ваш смартфон Apple, чтобы продлить ему "жизнь" максимально надолго.

Кстати, ранее мы рассказывали, почему нельзя носить телефон в кармане. Доктор Юрий Габорец дал неожиданный ответ.

Как правильно заряжать айфон, чтобы сохранить батарею?

Важно использовать сертифицированные зарядные устройства от Apple, так как они обеспечивают безопасность зарядки, благодаря встроенной защите от замыкания и резких перепадов напряжения.

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Не дожидайтесь полного разряда перед подключением к источнику питания. Подключайтесь, когда уровень заряда находится в диапазоне 20-30%.

Как не убить аккумулятор на айфоне?

Поддерживайте заряд вашего iPhone около 80%. Система предупредит вас, когда уровень заряда достигнет этой отметки.

Избегайте зарядки в условиях чрезмерного тепла. Дело в том, что литий-ионные аккумуляторы чувствительны к высокой температуре. Оптимальный температурный диапазон — от 16 до 22 ºС.

Если смартфон не используется, регулярно подзаряжайте его 1-2 раза в месяц до 50%.

Как ускорить зарядку айфона?

Важно проверить энергопотребление приложений в разделе "Настройки" — "Аккумулятор". Идентифицируйте приложения, работающие в фоновом режиме, которые потребляют много энергии. Их нужно отключить на время зарядки.

Регулярные обновления iOS могут улучшить производительность зарядки. Также стоит отметить, что новые модели iPhone лучше заряжаются с опцией "Оптимизированная зарядка".

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