Не спешите выбрасывать старые подушки: полезные лайфхаки для дома и дачи

Старые подушки - это, по сути, большой запас наполнителя, который можно использовать с пользой.

https://glavred.info/lifehack/ne-speshite-vybrasyvat-starye-podushki-poleznye-layfhaki-dlya-doma-i-dachi-10718315.html Ссылка скопирована

Для чего можно использовать старые подушки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

Старые подушки можно использовать повторно

Они легко превращаются в лежанки для животных или стильные пуфы для интерьера

Пух и перо служат органическим удобрением, богатым азотом, для сада и огорода

В каждом доме со временем накапливаются вещи, которые теряют свою первоначальную функцию. Среди них - подушки с пухом или синтетическим наполнителем. Многие считают их отходами, однако на самом деле они могут стать полезным ресурсом для хозяйства, интерьера и даже сада, пишет ТСН.

Практическое использование наполнителя подушек

Старые подушки - это запас материала, который можно применить в различных сферах. Перед повторным использованием наполнитель стоит продезинфицировать: прогреть в духовке при температуре около 100 °С в течение 15 минут или обработать антибактериальным спреем.

видео дня

Синтепон, холлофайбер или пух можно использовать для набивки самодельных мягких игрушек, декоративных подушек или кукол.

можно использовать для набивки самодельных мягких игрушек, декоративных подушек или кукол. Теплоизоляция труб : пористая структура наполнителя удерживает тепло, поэтому старые подушки эффективно защищают водопроводные и канализационные трубы от мороза. Достаточно обмотать ими трубы в подвалах или сараях и закрепить скотчем.

: пористая структура наполнителя удерживает тепло, поэтому старые подушки эффективно защищают водопроводные и канализационные трубы от мороза. Достаточно обмотать ими трубы в подвалах или сараях и закрепить скотчем. Амортизация при переезде: подушки становятся отличной упаковкой для хрупких вещей - стекла, зеркал, картин или посуды. Они защищают от ударов и вибраций.

Креативные мебельные решения с помощью подушек

Старые подушки можно превратить в новые предметы интерьера:

Лежанка для домашних любимцев : достаточно обшить подушку плотной тканью, которую легко снимать для стирки.

: достаточно обшить подушку плотной тканью, которую легко снимать для стирки. Оригинальный пуф или подставка для ног: обшив подушку декоративной тканью или кожзаменителем, можно получить стильный элемент мебели. Если сшить несколько подушек вместе, получится большой мягкий пуф для гостиной или дачи.

Использование в саду и на даче

Пух и перо - это не только наполнитель, но и ценное органическое удобрение. Перо богато азотом, который постепенно высвобождается в почву, обеспечивая длительное питание растений.

Его можно добавлять во время перекопки земли на огороде или в саду.

Для более быстрого разложения перо рекомендуют измельчить и смешать с землей.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред