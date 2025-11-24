Не спешите выбрасывать старые подушки: полезные лайфхаки для дома и дачи

О чем идет речь:
- Старые подушки можно использовать повторно
- Они легко превращаются в лежанки для животных или стильные пуфы для интерьера
- Пух и перо служат органическим удобрением, богатым азотом, для сада и огорода
В каждом доме со временем накапливаются вещи, которые теряют свою первоначальную функцию. Среди них - подушки с пухом или синтетическим наполнителем. Многие считают их отходами, однако на самом деле они могут стать полезным ресурсом для хозяйства, интерьера и даже сада, пишет ТСН.
Практическое использование наполнителя подушек
Старые подушки - это запас материала, который можно применить в различных сферах. Перед повторным использованием наполнитель стоит продезинфицировать: прогреть в духовке при температуре около 100 °С в течение 15 минут или обработать антибактериальным спреем.
- Синтепон, холлофайбер или пух можно использовать для набивки самодельных мягких игрушек, декоративных подушек или кукол.
- Теплоизоляция труб: пористая структура наполнителя удерживает тепло, поэтому старые подушки эффективно защищают водопроводные и канализационные трубы от мороза. Достаточно обмотать ими трубы в подвалах или сараях и закрепить скотчем.
- Амортизация при переезде: подушки становятся отличной упаковкой для хрупких вещей - стекла, зеркал, картин или посуды. Они защищают от ударов и вибраций.
Креативные мебельные решения с помощью подушек
Старые подушки можно превратить в новые предметы интерьера:
- Лежанка для домашних любимцев: достаточно обшить подушку плотной тканью, которую легко снимать для стирки.
- Оригинальный пуф или подставка для ног: обшив подушку декоративной тканью или кожзаменителем, можно получить стильный элемент мебели. Если сшить несколько подушек вместе, получится большой мягкий пуф для гостиной или дачи.
Использование в саду и на даче
Пух и перо - это не только наполнитель, но и ценное органическое удобрение. Перо богато азотом, который постепенно высвобождается в почву, обеспечивая длительное питание растений.
Его можно добавлять во время перекопки земли на огороде или в саду.
Для более быстрого разложения перо рекомендуют измельчить и смешать с землей.
Вам также может быть интересно:
- Дешево и сердито: как навсегда избавиться от пятен на душевой перегородке
- Одежда высохнет в помещении быстрее, если после стирки сделать один простой трюк
- Как категорически нельзя хранить свитер на вешалке: лайфхак спасет гору одежды
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред