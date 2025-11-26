Укр
Как охладить шампанское: назван самый быстрый способ

Анна Ярославская
26 ноября 2025, 03:30
Не все игристые вина одинаковы. В зависимости от вида шампанского его нужно пить более теплым или более холодным.
Шампанское
Эксперты рассказали, сколько времени охлаждается шампанское / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему не стоит охлаждать шампанское в морозилке
  • Как охладить вино за 15 минут

Игристые вина, такие как шампанское и просекко, традиционно подаются охлаждёнными. Правильная температура не только дает возможность насладиться напитком в полной мере, но и поможет сохранить освежающие свойства вина и сделать его более безопасным при открывании, а именно - не будет взрываться пробка и не будет лишней пены.

Если вам интересно, как игристое вино стало символом праздничности и роскоши, читайте материал: Почему на Новый год пьют именно шампанское: история напитка удивит многих.

видео дня

Как пишет Martha Stewart, большинство качественных шампанских и игристых вин лучше всего раскрывают вкус, когда охлаждены до 6–9 °C. Это немного теплее, чем средняя температура вашего холодильника — 2–3 °C (или ведра со льдом — около 0 °C).

Если вы заранее охладили бутылку шампанского в холодильнике в течение ночи, рекомендуется поставить её на стол на 15–20 минут перед подачей, чтобы напиток слегка согрелся и достиг оптимальной температуры.

Если вы используете бутылку комнатной температуры, поставьте её в холодильник на три часа. А когда достигнете нужной температуры, обязательно держите бокал за ножку, чтобы вино не нагревалось от тепла рук.

Как сильно нужно охлаждать розовое шампанское

Также помните, что не все игристые вина одинаковы — это очень разнообразная категория. В зависимости от вида шампанского его иногда стоит пить теплее или холоднее, чем рекомендованный диапазон в 6–9 °C.

Например, винтажные шампанские вина, blanc de noirs (изготавливаемые только из красного винограда) или даже розовое шампанское лучше раскрываются при температуре около 10–13 °C.

До какой температуры охлаждать дешевое шампанское

Слишком сильное охлаждение игристого до ледяной температуры может "заглушить" вкус и аромат, если у вас бутылка очень низкого качества, вкус которой и так оставляет желать лучшего — смело держите её во льду. Глубокий холод сделает её гораздо более приятной.

Самый быстрый способ охладить шампанское

Если вам нужно охладить шампанское быстро, самый эффективный способ — погрузить бутылку в ванночку с ледяной водой. Смесь равных частей льда и воды создаёт температуру около 0 °C (только лёд сам по себе такого не достигнет), и вино охладится примерно за 15 минут.

Чтобы ускорить процесс, можно добавить горсть крупной соли — она понижает температуру замерзания воды, и охлаждение идёт еще быстрее.

Для равномерного охлаждения убедитесь, что бутылка полностью погружена. Если у вас нет ведра для льда, подойдёт кухонная мойка или большая кастрюля.

Стоит учесть, что время охлаждения приблизительное. Всё зависит от того, насколько тёплым было вино до начала охлаждения. Если оно хранилось в прохладном месте, но не было достаточно холодным, время сократится. Если же бутылка стояла, например, сверху холодильника (место тёплое и неподходящее для хранения вина), процесс займет дольше.

Как быстро охладить шампанское

Можно ли охлаждать шампанское в морозилке? В принципе, да. Но эксперты не любят этот способ, особенно если речь идет о дорогих бутылках. Температура в морозилке колеблется при каждом открытии двери, а забыть бутылку там очень легко — а замёрзшее игристое уже не будет качественным.

Метод с влажным кухонным полотенцем + морозильник

Если ледяная ванночка невозможна, оберните бутылку влажным полотенцем и поставьте в морозильник примерно на 30 минут. Это быстрее, чем просто положить бутылку в морозилку (обычно требуется около 45 минут).

Охлаждение бокалов

Если нужно охладить только один-два бокала, а не всю бутылку, налейте шампанское в бокалы и поставьте их в морозильник на 10 минут. Малый объём жидкости и тонкие стенки бокала охлаждаются быстрее, чем толстое стекло бутылки.

Охлаждающие сферы и "волшебные палочки"

Существуют охлаждающие сферы и металлические палочки, которые хранят в морозильнике и затем помещают прямо в бокал. Они охлаждают напиток быстро и не разбавляют его, в отличие от обычного льда. Просто поместите их в бокал с шампанским и подождите несколько минут.

Ранее Главред писал, что покупка новогодних игрушек — одно из главных удовольствий зимнего сезона. Правильно подобранный подход даёт возможность обновить праздничную эстетику или найти несколько особенных штрихов для вашей коллекции. В то же время если покупать новогодние игрушки импульсивно, то может получиться так, что украшения не подходят друг к другу и к общей эстетике. Как не допустить ошибок, читайте в материале: Как не накупить лишнего: семь ошибок, которых следует избегать при покупке новогодних украшений.

Другие новости:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

