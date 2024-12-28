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Почему на Новый год пьют именно шампанское: история напитка удивит многих

Даяна Швец
28 декабря 2024, 19:04
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Напиток быстро завоевал популярность среди королей и аристократов, став символом роскоши.
Почему на Новый год пьют именно шампанское: история напитка удивит многих
​ Интересные факты о главном новогоднем напитке ​ / колаж: Главред, фото: pexels

О чем речь:

  • История шампанского и его праздничность
  • Почему шампанское неотделимо от Нового года

Новый год полон традиций, и одна из самых известных - бокал шампанского под бой курантов. Как игристое вино стало символом праздничности и роскоши рассказывает Главред со ссылкой на РБК.

Истоки шампанского: история создания

Шампанское происходит из французского региона Шампань, где в XVII веке начали изготавливать игристое вино. Сначала пузырьки в вине считали недостатком, но благодаря монаху Пьеру Периньону был разработан метод, который превратил эту особенность в преимущество.

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Это вино быстро завоевало популярность среди королей и аристократов, став символом роскоши. В те времена шампанское подавали только на торжествах, что подчеркивало его исключительность. Сегодня оно ассоциируется со статусом, утонченностью и особыми моментами.

Пить шампанское в новогоднюю ночь начали в Европе в XIX веке. В Российской империи эта традиция появилась во времена царей, которые ценили французские вина. Со временем эта привычка распространилась по всему миру, став частью празднований во многих странах.

Даже в регионах, где Новый год отмечают по другим календарям, бокал игристого остается популярным, объединяя людей в праздничной атмосфере.

Почему на праздники пьют именно шампанское?

Игристое вино еще во времена французских монархов ассоциировалось с торжественными событиями. В XIX веке шампанское стало активно рекламироваться как напиток для важных моментов: свадеб, балов и праздников. Его постепенно интегрировали в новогодние традиции.

Пузырьки, поднимающиеся в бокале, символизируют надежды и желания на следующий год. А открывание бутылки под бой курантов добавляет кульминационного эффекта, что делает шампанское обязательным атрибутом празднования.

В чем заключается роскошь шампанского?

Сложность изготовления и высокий престиж региона Шампань сделали шампанское напитком элит. Его разливали в элегантные бутылки, а кампании подчеркивали исключительность продукта. Даже сегодня, когда напиток стал доступнее, его ассоциация с роскошью сохранилась.

Блестящие пузырьки и золотистый цвет напоминают о богатстве и радости. Бокал шампанского создает атмосферу праздника, даже если это бюджетный вариант напитка.

К слову, ранее рассказывалось, откуда пошла традиция ставить елку на Новый год. История начинается еще с древних времен.

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Интересные факты о шампанском

  • В каждой бутылке шампанского содержится около 49 миллионов пузырьков.
  • Самая дорогая бутылка шампанского стоит более 2 миллионов долларов.
  • Традиция открывать бутылку "выстрелом" возникла у французских гусар.
  • Шампанское сохраняет свой вкус, если его охладить до 6-9 °C.
  • Только вино из региона Шампань имеет право называться шампанским.
  • Выдержанное десятилетиями шампанское имеет уникальные вкусовые свойства.
  • Открывание бутылки под углом 45° помогает избежать потери газа

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