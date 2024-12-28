Почему на Новый год пьют именно шампанское: история напитка удивит многих

О чем речь:
- История шампанского и его праздничность
- Почему шампанское неотделимо от Нового года
Новый год полон традиций, и одна из самых известных - бокал шампанского под бой курантов. Как игристое вино стало символом праздничности и роскоши рассказывает Главред со ссылкой на РБК.
Истоки шампанского: история создания
Шампанское происходит из французского региона Шампань, где в XVII веке начали изготавливать игристое вино. Сначала пузырьки в вине считали недостатком, но благодаря монаху Пьеру Периньону был разработан метод, который превратил эту особенность в преимущество.
Это вино быстро завоевало популярность среди королей и аристократов, став символом роскоши. В те времена шампанское подавали только на торжествах, что подчеркивало его исключительность. Сегодня оно ассоциируется со статусом, утонченностью и особыми моментами.
Пить шампанское в новогоднюю ночь начали в Европе в XIX веке. В Российской империи эта традиция появилась во времена царей, которые ценили французские вина. Со временем эта привычка распространилась по всему миру, став частью празднований во многих странах.
Даже в регионах, где Новый год отмечают по другим календарям, бокал игристого остается популярным, объединяя людей в праздничной атмосфере.
Почему на праздники пьют именно шампанское?
Игристое вино еще во времена французских монархов ассоциировалось с торжественными событиями. В XIX веке шампанское стало активно рекламироваться как напиток для важных моментов: свадеб, балов и праздников. Его постепенно интегрировали в новогодние традиции.
Пузырьки, поднимающиеся в бокале, символизируют надежды и желания на следующий год. А открывание бутылки под бой курантов добавляет кульминационного эффекта, что делает шампанское обязательным атрибутом празднования.
В чем заключается роскошь шампанского?
Сложность изготовления и высокий престиж региона Шампань сделали шампанское напитком элит. Его разливали в элегантные бутылки, а кампании подчеркивали исключительность продукта. Даже сегодня, когда напиток стал доступнее, его ассоциация с роскошью сохранилась.
Блестящие пузырьки и золотистый цвет напоминают о богатстве и радости. Бокал шампанского создает атмосферу праздника, даже если это бюджетный вариант напитка.
К слову, ранее рассказывалось, откуда пошла традиция ставить елку на Новый год. История начинается еще с древних времен.
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Интересные факты о шампанском
- В каждой бутылке шампанского содержится около 49 миллионов пузырьков.
- Самая дорогая бутылка шампанского стоит более 2 миллионов долларов.
- Традиция открывать бутылку "выстрелом" возникла у французских гусар.
- Шампанское сохраняет свой вкус, если его охладить до 6-9 °C.
- Только вино из региона Шампань имеет право называться шампанским.
- Выдержанное десятилетиями шампанское имеет уникальные вкусовые свойства.
- Открывание бутылки под углом 45° помогает избежать потери газа
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