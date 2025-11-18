Укр
Как покрасить ламинат: бюджетный ремонт кухни своими руками

Анна Ярославская
18 ноября 2025, 11:52
Эксперты назвали пять критических ошибок при покраске ламинированных фасадов и как их избежать.
как покрасить ламинированные фасады кухни
Как покрасить ламинированные фасады кухни / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Можно ли красить ламинированные фасады
  • Какие подготовительные работы нужно провести перед покраской
  • Какие ошибки часто допускают при покраске кухни

Ламинированные фасады считаются отличным выбором для кухонных шкафов, главным образом благодаря своей доступной цене и простоте ухода. Если ваши кухонные шкафы кажутся устаревшими или вы просто хотите обновить их внешний вид, покраска — бюджетный вариант, не требующий полной реконструкции. Но прежде чем брать в руки кисть, стоит разобраться, как покрасить ламинированные фасады кухни, чтобы новое покрытие прослужило долго.

Поскольку ламинат гладкий и непористый, краска не впитывается в него (в отличие от дерева). Поэтому поверхность необходимо тщательно очистить, слегка отшлифовать и обработать специальным грунтом, чтобы краска лучше держалась. Хорошая новость в том, что если не торопиться с подготовкой, результат может быть просто фантастическим, пишет Martha Stewart.

Если вам интересно, какие цвета сужает пространство, читайте материал: Кухня превратится в темную пещеру: в какие цвета не стоит красить стены.

Как покрасить ламинированные фасады кухни

Прежде чем приступить к покраске ламината, стоит запастись терпением и купить все необходимые материалы. Вам понадобится:

  • бондирующий праймер;
  • высококачественная краска на основе эмали;
  • прозрачные пакеты для заморозки;
  • обезжириватель;
  • наждачная бумага зернистостью 220;
  • липкая ткань или денатурированный спирт;
  • распылитель краски;
  • прозрачное защитное верхнее покрытие;
  • отвертка;
  • полотенца из микрофибры.

Залог безупречного результата — правильная подготовка. Начните с того, что снимите дверцы шкафов и ящиков.

Петли, винты и фурнитуру для каждого компонента также нужно открутить и хранить в отдельных прозрачных пакетах. На каждом пакете маркером обязательно укажите его содержимое.

Нанесите обезжиривающее средство на салфетку из мирофибры. Нужно очистить все поверхности ламината от масел и загрязнений. Это особенно важно для лучшего сцепления краски.

После того, как ламинат будет очищен, слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 220.

После шлифовки удалите всю пыль денатурированным спиртом или липкой тканью.

Нанесение грунтовки на шкафы крайне важно. Она помогает краске лучше держаться и не отслаиваться.

После удаления всей пыли используйте краскораспылитель и высококачественную грунтовку, чтобы равномерно загрунтовать ламинат.

Дождитесь полного высыхания первого слоя грунтовки (это займет около шести часов). Слегка отшлифуйте все неровности наждачной бумагой зернистостью 220. Удалите пыль липкой салфеткой. Повторите все шаги еще раз, дав время на высыхание еще шесть часов.

Самое интересное — покраска шкафов. Лучше использовать краскопульт вместо кисти, чтобы добиться ровного и гладкого покрытия. Эксперты рекомендуют использовать краску на основе эмали. Подождите 24 часа между слоями, чтобы краска полностью высохла. В некоторых случаях может потребоваться нанести три тонких слоя краски, в зависимости от желаемой плотности покрытия.

Подождите несколько дней, чтобы покрытие полностью высохло после нанесения последнего слоя.

Когда краска полностью высохнет, нанесите прозрачный защитный слой. Это предотвратит её отслоение.

Подождите несколько дней, пока верхний слой полностью не затвердеет, и убедитесь, что он не липкий на ощупь, прежде чем приступать к повторной сборке.

Соберите шкафы, используя отвертку и соответствующие компоненты, которые вы сохранили в прозрачных пакетах.

Советы при покраске, которые которые помогут избежать возможных неудач:

  1. Для профессиональной отделки используйте краскораспылитель.
  2. Поддерживайте чистоту на рабочем месте. Даже несколько частиц пыли могут испортить покрытие.
  3. Наносите несколько тонких слоёв вместо одного толстого. Это способствует равномерному сцеплению краски и её быстрому высыханию.
  4. Слегка отшлифуйте поверхность между слоями грунтовки и краски. Это поможет добиться гладкой поверхности.
  5. Дайте шкафам просохнуть в течение нескольких дней перед интенсивным использованием, чтобы покрытие как следует затвердело.

Распространенные ошибки при покраске ламинированных шкафов

Даже опытные мастера-любители могут столкнуться с проблемами, если пропустят ключевые этапы или потеряют терпение. Одна из самых распространённых ошибок заключается в том, что они не наносят грунтовку или используют неправильный тип.

Еще одна ошибка - недостаточная очистки поверхности шкафа от жира и загрязнений.

Кроме того, люди часто пропускают шлифовку между слоями грунтовки и краски, а между тем это является залогом безупречного результата.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

На YouTube-канале Bunnings Warehouse также дали полезные советы, которые помогут покрасить ламинированную кухню и получить безупречный результат.

  1. После того, как вы аккуратно сняли все дверцы и ящики, наклейте малярный скотч и подпишите каждую дверцу.
  2. Если вы не планируете красить внутреннюю часть дверцы или лицевую сторону ящика, заклейте края по периметру малярным скотчем. Это обеспечит аккуратный результат без подтеков и следов краски.
  3. Перед нанесением краски на канале советуют обработать фасады наждачной бумагой зернистостью 400.
  4. Если вы меняете ручки на другой размер, заполните старые отверстия шпаклевкой по дереву. Дайте шпаклевке полностью высохнуть, а затем слегка отшлифуйте участок до гладкости.
  5. Грунтовку нужно наносить валиком длинными движениями, а затем прокатать чистым валиком, чтобы выровнять поверхность.
  6. Как бы ни хотелось, не наносите краску слишком толстым слоем. Лучше нанести несколько тонких слоев — так вы получите наилучший результат.
  7. Выдерживайте не менее восьми часов для высыхания каждой поверхности после нанесения краски.
  8. Нанесите защитный лак в качестве финишного покрытия. Он обеспечивает дополнительный слой защиты для верхнего слоя краски, повышая износостойкость и долговечность покрытия.

Смотрите видео - Как покрасить ламинированные фасады кухни:

Ранее Главред писал, что выбор цветовой палитры для дома — очень важное решение. Цвет отражает ваш стиль и задаёт настроение. Однако стоит помнить, что некоторые цвета могут сузить пространство. Дизайнеры рассказали, какие цвета визуально уменьшают комнату.

О ресурсе: YouTube-канал Bunnings Warehouse

Bunnings Warehouse — это крупнейшая сеть магазинов товаров для дома, ремонта и сада в Австралии и Новой Зеландии.

На официальном YouTube-канале компании можно найти полезные советы, рекомендации и идеи по благоустройству дома, жизни на свежем воздухе и садоводству.

"Наши сотрудники предлагают широкий спектр проектов своими руками с простыми пошаговыми инструкциями, которые помогут вам воплотить их в жизнь", - говорится в описании к каналу.

