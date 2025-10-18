Как сделать устаревшие деревянные шкафы более современными: Топ-8 способов

Полностью поменять интерьер долго и дорого. Но есть и другой выход.

Названы восемь способов сделать кухню более современной

Шкафы из натурального дерева были популярны десятилетиями, но затем утратили свою актуальность. Какие сейчас шкафы в моде? Дизайнеры говорят, что сейчас стоит присмотреться полностью белым кухням. Однако замена устаревших деревянных шкафов — дорогостоящее мероприятие, на которое не у всех есть время и бюджет. К счастью, существует множество способов обновить деревянные шкафы и придать им современный вид, пишет Martha Stewart.

Как дать вторую жизнь старой мебели

1. Обновить фурнитуру.

Это мгновенно преобразит интерьер вашей кухни. Дизайнеры советуют купить крупные ручки с матово-чёрной, матовой латунной или комбинированной отделкой.

Чтобы придать интерьеру дизайнерский штрих, обратите внимание на текстурированные или рифлёные детали, которые добавят лёгкой изысканности.

Открытые полки можно украсить галерейными ограждениями для более завершенного вида.

2. Установка стеклянных фасадов.

Вместо того, чтобы менять весь шкаф, рассмотрите возможность установки стеклянных фасадов, чтобы визуально облегчить вес дерева.

Прозрачное стекло создаёт ощущение воздушности, а рифлёное или матовое - добавляет текстуру.

Если вы решитесь на это шаг, будьте готовы к тому, что содержимое шкафов должно быть в идеальном порядке.

3. Покрасьте шкаф.

Если вам совсем не нравится внешний вид дерева, краска — лучший выбор.

Свежий слой краски может полностью преобразить деревянные шкафы. Более светлые тона, такие как мягкий белый, тёплый серый или приглушённый зелёный выглядят свежо и современно, а глубокий тёмно-синий или угольный придадут мебели дерзкую изысканность. Дизайнеры рекомендуют использовать сатиновое или полуглянцевое покрытие.

Помните, что перед покраской шкафов необходима правильная подготовка. Шлифовка, грунтовка и использование высококачественной краски, предназначенной для шкафов, обеспечат изысканный вид и долговечность отделки. Этот процесс может занять много времени, но готовый результат полностью преобразит вашу кухню.

4. Обновите плитку.

Даже самые традиционные деревянные шкафы выглядят современно в сочетании с новой плиткой. Замените устаревшие кухонные фартуки на крупноформатные плиты, плитку в стиле "метро" или геометрические узоры, чтобы ваша кухня соответствовала духу текущего десятилетия.

Затирку выбирайте такого цвета, который сливается, а не контрастирует с плиткой, чтобы сохранить целостный вид.

5. Покрасьте шкафы морилкой.

Вдохните новую жизнь в устаревшие деревянные шкафы, покрасив их морилкой. Это осовременит текстуру, не скрывая её, как это делает краска. Более тёплые, средние тона морилки или тёмные оттенки эспрессо выглядят современнее, чем оранжевые или красные оттенки.

Матовые или натуральные покрытия подчёркивают текстуру дерева, сохраняя при этом его свежесть и естественность.

Если вы все же решите использовать морилку, то сначала протестируйте несколько образцов при разном освещении, поскольку оттенки натуральной древесины могут существенно измениться после окрашивания.

6. Добавьте молдинг.

Молдинги могут модернизировать деревянные шкафы, если подойти к ним стратегически. Вместо витиеватых профилей дизайнеры интерьеров рекомендуют архитектурную отделку , которая обрамляет шкафы или слегка увеличивает высоту. Это создаёт встроенный вид, который выглядит продуманным и изысканным.

7. Используйте интегрированное освещение.

Если добавить подсветку под шкафы, то кухня будет выглядеть уютнее и просторнее. Если вы добавляете стеклянные фасады, дизайнеры советуют установить внутреннюю подсветку, чтобы кухонные шкафы выглядели свежо и функционально.

8. Поменяйте столешницы.

Вместо того, чтобы менять шкафы, подумайте об обновлении столешниц. Сочетание деревянных шкафов с элегантным кварцем или натуральным камнем может преобразить атмосферу всей кухни.

