Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как сделать устаревшие деревянные шкафы более современными: Топ-8 способов

Анна Ярославская
18 октября 2025, 11:04
10
Полностью поменять интерьер долго и дорого. Но есть и другой выход.
Кухня
Названы восемь способов сделать кухню более современной / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как обновить кухню без покупки новых шкафов
  • Какую морилку и краску лучше использовать для покраски древесины
  • В какой цвет покрасить кухонные шкафы

Шкафы из натурального дерева были популярны десятилетиями, но затем утратили свою актуальность. Какие сейчас шкафы в моде? Дизайнеры говорят, что сейчас стоит присмотреться полностью белым кухням. Однако замена устаревших деревянных шкафов — дорогостоящее мероприятие, на которое не у всех есть время и бюджет. К счастью, существует множество способов обновить деревянные шкафы и придать им современный вид, пишет Martha Stewart.

Если вам интересно, как каждый сантиметр кухни использовать с пользой, читайте материал: Как использовать пространство над кухонными шкафами: топ-9 разумных идей.

видео дня

Как дать вторую жизнь старой мебели

1. Обновить фурнитуру.

Это мгновенно преобразит интерьер вашей кухни. Дизайнеры советуют купить крупные ручки с матово-чёрной, матовой латунной или комбинированной отделкой.

Чтобы придать интерьеру дизайнерский штрих, обратите внимание на текстурированные или рифлёные детали, которые добавят лёгкой изысканности.

Открытые полки можно украсить галерейными ограждениями для более завершенного вида.

2. Установка стеклянных фасадов.

Вместо того, чтобы менять весь шкаф, рассмотрите возможность установки стеклянных фасадов, чтобы визуально облегчить вес дерева.

Прозрачное стекло создаёт ощущение воздушности, а рифлёное или матовое - добавляет текстуру.

Если вы решитесь на это шаг, будьте готовы к тому, что содержимое шкафов должно быть в идеальном порядке.

3. Покрасьте шкаф.

Если вам совсем не нравится внешний вид дерева, краска — лучший выбор.

Свежий слой краски может полностью преобразить деревянные шкафы. Более светлые тона, такие как мягкий белый, тёплый серый или приглушённый зелёный выглядят свежо и современно, а глубокий тёмно-синий или угольный придадут мебели дерзкую изысканность. Дизайнеры рекомендуют использовать сатиновое или полуглянцевое покрытие.

Помните, что перед покраской шкафов необходима правильная подготовка. Шлифовка, грунтовка и использование высококачественной краски, предназначенной для шкафов, обеспечат изысканный вид и долговечность отделки. Этот процесс может занять много времени, но готовый результат полностью преобразит вашу кухню.

4. Обновите плитку.

Даже самые традиционные деревянные шкафы выглядят современно в сочетании с новой плиткой. Замените устаревшие кухонные фартуки на крупноформатные плиты, плитку в стиле "метро" или геометрические узоры, чтобы ваша кухня соответствовала духу текущего десятилетия.

Затирку выбирайте такого цвета, который сливается, а не контрастирует с плиткой, чтобы сохранить целостный вид.

5. Покрасьте шкафы морилкой.

Вдохните новую жизнь в устаревшие деревянные шкафы, покрасив их морилкой. Это осовременит текстуру, не скрывая её, как это делает краска. Более тёплые, средние тона морилки или тёмные оттенки эспрессо выглядят современнее, чем оранжевые или красные оттенки.

Матовые или натуральные покрытия подчёркивают текстуру дерева, сохраняя при этом его свежесть и естественность.

Если вы все же решите использовать морилку, то сначала протестируйте несколько образцов при разном освещении, поскольку оттенки натуральной древесины могут существенно измениться после окрашивания.

6. Добавьте молдинг.

Молдинги могут модернизировать деревянные шкафы, если подойти к ним стратегически. Вместо витиеватых профилей дизайнеры интерьеров рекомендуют архитектурную отделку , которая обрамляет шкафы или слегка увеличивает высоту. Это создаёт встроенный вид, который выглядит продуманным и изысканным.

7. Используйте интегрированное освещение.

Если добавить подсветку под шкафы, то кухня будет выглядеть уютнее и просторнее. Если вы добавляете стеклянные фасады, дизайнеры советуют установить внутреннюю подсветку, чтобы кухонные шкафы выглядели свежо и функционально.

8. Поменяйте столешницы.

Вместо того, чтобы менять шкафы, подумайте об обновлении столешниц. Сочетание деревянных шкафов с элегантным кварцем или натуральным камнем может преобразить атмосферу всей кухни.

Ранее Главред писал, что эксперты рекомендуют использовать с максимальной пользой это пространство на кухне. Если вас интересует, можно ли ставить что-то на верх холодильника, то читайте материал: Как стильно и полезно использовать место над холодильником: топ-7 идей дизайнеров.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интерьер дизайнеры дизайн
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

11:38Мир
Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

10:05Война
Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, детали

Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, детали

09:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

Последние новости

11:38

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

11:37

Розовая шляпа, девушка на лимузине и лимоны: мемы про "Холостяк" взорвали сеть

11:04

Как сделать устаревшие деревянные шкафы более современными: Топ-8 способов

10:52

Цены растут несколько недель подряд: в Украине безумно подорожал один продукт

10:47

Китайский гороскоп на завтра 19 октября: Тиграм - вина, Собакам - обиды

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
10:34

Землю снова накроет масштабная вспышка: какими будут магнитные бури на выходные

10:21

"Мама не разговаривала со мной": Цимбалюк раскрыл причину двух разводов

10:05

Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

09:45

Одна ложка удобрения решает всё: как посадить малину осенью для богатого урожая

Реклама
09:01

Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, деталиФотоВидео

08:59

Путин готовится волнами атаковать Украину: в ГУР предупредили украинцев

08:10

Прогноз о войне на 2026 год – к чему готовиться Украине и Россиимнение

08:05

Реальные переговоры с РФ: Зеленский сказал, какой вопрос будет самым сложным

06:10

Переговоры о мире: на что действительно нужно обращать вниманиемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со старушкой за 51 секунду

05:32

Гороскоп на завтра 19 октября: Близнецам - увлекательный вечер, Рыбам - убытки

05:00

Послание Вселенной: пять знаков зодиака ждет настоящий всплеск счастья

04:12

Выла от беспомощности: запроданка Тодоренко оказалась одна с тремя детьми

03:30

Герань и другие цветы оживут за один день: как приготовить чудо-удобрение дома

02:46

Почему кот выбирает спать вместе с вами: ветеринары назвали трогательную причину

Реклама
01:45

Переживают за других больше, чем за себя: самые сострадательные знаки зодиака

00:37

Здоровье придет на весь год: что нужно сделать 18 октября, приметы

17 октября, пятница
23:46

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

23:19

Что с собой делает предательница Ани Лорак: "На замок"

23:05

Встреча Зеленского и Трампа состоялась: о чем договорились

23:01

Они не ломаются годами: названы три недорогих, но надежных корейских кроссовера

22:47

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

22:35

"Много буллинга и унижения": участница "Холостяка" разнесла шоу

22:32

Стиральная машина не заплесневеет: что нужно делать после каждой стирки

22:26

"Гармонии не бывает": жена Влада Ямы сделала признание про отношения с танцором

22:05

"Ну ты пес": Леся Никитюк обалдела от образа Цимбалюка на премьере "Холостяка"

22:04

Абитуриентам на заметку: как выбрать университет и не пожалеть

21:51

"Очень стильный костюм": Трамп засыпал комплиментами ЗеленскогоВидео

21:45

гаджеты, которые могут навсегда испортить ваш ноутбук

21:36

"Кремль уже в панике": в Раде рассказали, что Украина получит от Трампа

21:03

Чей на самом деле Луганск: казаки, восстание и выбор 1991 года

21:01

"Холостяк" уже выбрал свою фаворитку - первые детали

20:54

Трамп не уступил Путину в вопросе Tomahawk для Украины - CNN раскрыло детали

20:53

Трамп попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным в Венгрии - CBS News

20:38

Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

Реклама
20:19

Сильный ливень и II уровень опасности: Украину накроет настоящий Армагеддон

20:12

Как хоронили людей до и после крещения Руси - забытые ритуалы древних славянВидео

20:01

СМИ узнали, что у Эминема начался новый роман: кто она

19:22

"Добиться правды невозможно": клиентам ПриватБанка не поступают деньги

19:16

От мира до тупика: El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине

19:10

Зачем Трамп хочет встречи с Путиным?мнение

18:58

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

18:23

Обидчик может сильно пожалеть: что будет, если обидеть человека по дате рождения

18:11

Вопрос передачи "Томогавков" Украине поставлен на паузу - нардеп Чернев

17:38

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять