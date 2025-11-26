Как избежать скольжения обуви на льду: простой лайфхак с подручными средствами

Действеннее всего помогает смесь, которая создает на подошве слой шероховатости и повышает сцепление со льдом.

https://glavred.info/lifehack/kak-izbezhat-skolzheniya-obuvi-na-ldu-prostoy-layfhak-s-podruchnymi-sredstvami-10719026.html Ссылка скопирована

Что делать, чтобы взятие не скользило зимой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

видео дня

Вы узнаете:

Как простой спиртовой раствор делает подошву менее скользкой

Какие дополнительные способы помогают повысить устойчивость на льду

Гололедица, которая является неприятным дополнением зимнего сезона, ежегодно становится причиной многочисленных травм, ведь даже короткая прогулка превращается в испытание из-за скользких тротуаров и ледяного настила.

Специалисты напоминают, что избежать падений помогает не только внимательность, но и правильная подготовка обуви. Существует недорогой способ, который можно применить дома за несколько минут - понадобятся только ватная палочка и обычный спиртовой раствор, пишет ТСН.

По словам мастеров по уходу за обувью, спирт создает на подошве микрошероховатую поверхность, что значительно улучшает сцепление со льдом. Достаточно очистить и высушить подошву, смочить ватную палочку спиртом и тщательно пройтись по гладким участкам.

После высыхания образуется тонкий слой, который уменьшает скольжение. При необходимости процедуру можно повторить. Некоторые специалисты советуют добавлять в спирт щепотку соли - тогда на подошве формируется легкая антискользящая пленка, которая держится до трех недель.

Метод работает благодаря тому, что спирт обезжиривает поверхность и оставляет после себя микрорельеф, который и обеспечивает лучшее сцепление со льдом. Это делает его одним из самых простых способов повысить безопасность во время зимних прогулок.

Другие методы против скольжения подошвы

Эксперты также напоминают о других действенных решениях. В частности, наждачная бумага помогает быстро создать шероховатость на подошве. Также в магазинах доступны силиконовые накладки, которые легко крепятся к обуви.

Домашней альтернативой фабричным протекторам может стать смесь клея ПВА с песком. А для пожилых людей самым удобным вариантом остаются резиновые ледоступы, обеспечивающие максимальную устойчивость на льду.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред