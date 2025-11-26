Как избежать скольжения обуви на льду: простой лайфхак с подручными средствами

Вы узнаете:
- Как простой спиртовой раствор делает подошву менее скользкой
- Какие дополнительные способы помогают повысить устойчивость на льду
Гололедица, которая является неприятным дополнением зимнего сезона, ежегодно становится причиной многочисленных травм, ведь даже короткая прогулка превращается в испытание из-за скользких тротуаров и ледяного настила.
Специалисты напоминают, что избежать падений помогает не только внимательность, но и правильная подготовка обуви. Существует недорогой способ, который можно применить дома за несколько минут - понадобятся только ватная палочка и обычный спиртовой раствор, пишет ТСН.
По словам мастеров по уходу за обувью, спирт создает на подошве микрошероховатую поверхность, что значительно улучшает сцепление со льдом. Достаточно очистить и высушить подошву, смочить ватную палочку спиртом и тщательно пройтись по гладким участкам.
После высыхания образуется тонкий слой, который уменьшает скольжение. При необходимости процедуру можно повторить. Некоторые специалисты советуют добавлять в спирт щепотку соли - тогда на подошве формируется легкая антискользящая пленка, которая держится до трех недель.
Метод работает благодаря тому, что спирт обезжиривает поверхность и оставляет после себя микрорельеф, который и обеспечивает лучшее сцепление со льдом. Это делает его одним из самых простых способов повысить безопасность во время зимних прогулок.
Другие методы против скольжения подошвы
Эксперты также напоминают о других действенных решениях. В частности, наждачная бумага помогает быстро создать шероховатость на подошве. Также в магазинах доступны силиконовые накладки, которые легко крепятся к обуви.
Домашней альтернативой фабричным протекторам может стать смесь клея ПВА с песком. А для пожилых людей самым удобным вариантом остаются резиновые ледоступы, обеспечивающие максимальную устойчивость на льду.
Вас может заинтересовать:
- Как уменьшить обувь, если она большая: самые действенные способы
- Как сделать, чтобы ноги и руки не мерзли зимой: что положить в обувь
- Без стирки и химии: как легко избавиться от неприятного запаха из обуви
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред