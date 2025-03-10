Без стирки и химии: как легко избавиться от неприятного запаха из обуви

Понадобится лишь один секретный продукт.

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Вонь перестанет "беспокоить" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от неприятного запаха из обуви

Чем заменить магазинные спреи для кроссовок

Специфический запах из обуви знаком всем, особенно спортсменам, которые регулярно тренируются. Сочетание пота, влаги и бактерий создает благоприятную среду для появления неприятного запаха, поэтому спортсмены и родители ищут эффективные способы, чтобы избавиться от этой проблемы надолго. Главред выяснил, как быстро и без всякой химии забыть о неприятном запахе из обуви.

Портал Express.co пишет, чтобы справиться с проблемой, не обязательно покупать дорогие спреи и ежедневно стирать кроссовки. Обычный кошачий наполнитель может изменить правила игры.

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Просто насыпьте кошачий наполнитель в старый носок и положите его в кроссовок.

"Я использую этот лайфхак. Я набиваю наполнителем ботинки своего сына, когда они мокрые, заворачиваю их в газету, кладу в сумку для обуви, и они быстро высыхают без ужасного запаха. Я также засыпаю наполнитель, когда обувь начинает пахнуть. Очень хорошо помогает", - рекомендует мама одного из футболистов.

Почему это работает? Большинство кошачьих наполнителей изготовлены из материалов, таких как глина или силикагель, которые впитывают влагу и задерживают запахи.

Но кошачий наполнитель - не единственный бюджетный трюк, которым пользуются люди. Чайные пакетики тоже прекрасно работают, ведь они обладают природными антибактериальными свойствами, и могут поглощать как влагу, так и неприятные запахи.

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