Не чистить обувь: для чего нужны щетки по краям дорожки на эскалаторе

Вы узнаете:
- Какую функцию выполняют щетки на эскалаторах
- Где они используются
Многие из нас с детства привыкли думать, что щетки с длинным ворсом по бокам эскалаторов в метро предназначены для чистки обуви.
Зимой, наблюдая, как пассажиры стряхивают песок и реагенты с ботинок, сложно не поддаться этому заблуждению. Однако это мнение ошибочно, пишет Главред.
На самом деле, щетки на эскалаторах выполняют гораздо более важную функцию — они обеспечивают безопасность пассажиров.
Как щетки помогают предотвратить несчастные случаи?
Щетки на эскалаторах играют роль защитного барьера. Они предотвращают попадание посторонних предметов — таких как развязанные шнурки, длинные юбки или платья, аксессуары — в зазор между движущимися ступеньками и боковой панелью эскалатора. Если что-либо застрянет в этом механизме, это может привести к серьёзным травмам пассажира и остановке эскалатора.
Использование щеток помогает избежать подобных ситуаций, удерживая людей и их вещи на безопасном расстоянии от опасных зон. Это особенно важно в часы пик, когда потоки пассажиров значительно увеличиваются.
Не только в метро
К слову, такие щетки используются не только в метро, но и на эскалаторах в торговых центрах. Их задача остаётся той же — предотвращение попадания одежды, аксессуаров или других предметов в зазоры движущихся частей механизма.
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